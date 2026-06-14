Confirmado en Jalisco: todos estos autos podrán hacer la verificación vehicular GRATIS en junio

Los dueños de automóviles en Jalisco enfrentan cada año el compromiso obligatorio de la verificación vehicular, una medida ambiental del gobierno estatal para controlar las emisiones contaminantes en el Área Metropolitana de Guadalajara. No todos los automovilistas pagan lo mismo por este trámite, y en junio existe una condición específica que puede hacer la diferencia entre pagar o no pagar nada.

El programa de Verificación Vehicular Responsable 2026 incluye un beneficio económico para ciertos propietarios, pero el acceso depende de un requisito puntual que no aplica a todos. La terminación de tus placas es el dato que lo define todo.

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¿Qué autos hacen la verificación vehicular gratis en Jalisco en junio?

Los propietarios que se inscribieron al programa Refrendo y Verificación Increíble 2026 pueden realizar su verificación vehicular sin costo durante este mes. El beneficio aplica exclusivamente a los vehículos con terminación de placa 5, que tienen asignado junio como su periodo de verificación.

Quienes no pertenecen a ese programa pagan una tarifa regular de 500 pesos por la prueba de emisiones, siempre que realicen el trámite dentro del periodo que les corresponde. Si el propietario acude fuera del plazo asignado, el costo sube a 550 pesos por pago extemporáneo.

Los vehículos exentos de realizar la verificación en Jalisco son:

Modelos del año en curso o del año siguiente

Vehículos eléctricos e híbridos

Unidades con placas federales

Automóviles clásicos reconocidos oficialmente

Motocicletas

Maquinaria de construcción

Calendario de verificacion vehicular jalisco El programa Refrendo y Verificación Increíble exenta del pago a terminación 5 este mes. (Yael Toribio/adn40)

¿Cómo agendar la verificación vehicular en Jalisco?

El único canal oficial para reservar la cita es el portal verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. No existe otro medio válido para gestionar el turno, y cualquier trámite fuera de esa plataforma no tiene respaldo oficial.

Para completar el registro, el propietario necesita tener a la mano los siguientes documentos y datos:

Datos del vehículo

Información del propietario

Tarjeta de circulación

Selección de fecha, horario y centro de verificación disponible

Verificar la terminación de placa antes de agendar es el primer paso para saber si el trámite tiene costo o es gratuito este mes. El sistema del portal muestra los centros de verificación habilitados y los horarios con disponibilidad en tiempo real.

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