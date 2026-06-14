Confirmado en Baja California: estos son los precios a junio 2026 para tramitar la licencia de conducir a 3 y 5 años de vigencia

Cada año, miles de automovilistas de Baja California acuden a las oficinas de recaudación de rentas para tramitar o renovar su licencia de conducir. Lo que muchos desconocen es que las tarifas se actualizan mes a mes, y junio 2026 trae cifras que todo conductor debe revisar antes de sacar cita.

El costo varía según el tipo de licencia y los años de vigencia que el solicitante elija al momento del trámite. La Ley de Ingresos del Estado de Baja California establece los montos vigentes, y hay una regla adicional que puede modificar el precio final dependiendo de la fecha de nacimiento del conductor.

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¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Baja California en junio 2026?

De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2026, las licencias tienen vigencia de 3 o 5 años a elección del solicitante a partir de la fecha de expedición. El plazo puede variar hasta 6 meses en función de la fecha de nacimiento del conductor, sin que esa diferencia altere la categoría del trámite.

Los precios oficiales para junio de 2026 son los siguientes, con costo variable según tipo de permiso:

Automovilista 3 años: $1,120.10

Automovilista 5 años: $1,493.46

Chofer C 3 años: $1,278.13

Chofer C 5 años: $1,704.18

Chofer A, B y D: $2,107.50

Automóvil (16 a 18 años): $827.17

Licencia Provisional (Automovilista o Chofer C, nacional o extranjero, hasta 9 meses): $959.50

El monto definitivo se confirma en ventanilla al momento de presentar la documentación. El ciudadano debe revisar previamente qué categoría de licencia le corresponde según el tipo de vehículo que conduce.

licencia Baja California Baja California: la licencia de Chofer A, B y D llega a $2,107.50 en junio 2026, la más cara de la lista. (Gobierno de Baja California)

¿Qué pasa con las licencias permanentes en Baja California?

Quienes cuentan con una licencia de vigencia permanente no quedan exentos de trámites. La Ley de Ingresos del Estado de Baja California establece que deben acudir a la oficina de recaudación de rentas cada 5 años desde la expedición inicial para actualizar datos y fotografía, sin que la licencia pierda su carácter permanente; solo se pagan los derechos de reposición.

El plazo máximo para realizar esa actualización es de 3 meses —equivalente a 90 días— contados a partir del cumplimiento del quinquenio. Si el titular no acude dentro de ese periodo, la licencia permanente pierde su vigencia de forma automática, según lo establece la misma ley estatal.

En caso de robo o extravío de una licencia permanente, el conductor no pierde la vigencia del documento. El trámite se resuelve con el pago de los derechos por reposición, sin necesidad de iniciar el proceso desde cero.

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