La Secretaría de Transporte de Jalisco advierte a todos los conductores que quieran tramitar su licencia

Una advertencia clave cambió el panorama para miles de conductores en Jalisco. Quienes necesiten tramitar su licencia deben conocer un detalle fundamental antes de presentarse a cualquier módulo de atención en el estado.
La Secretaría de Transporte de Jalisco mantiene activo el trámite para automovilistas, motociclistas, choferes, operadores de transporte público y privado, plataformas digitales y personal de seguridad. Todos deben contar con licencia vigente para circular legalmente.
La advertencia es directa: quienes no agenden cita previa arriesgan quedarse sin atención. Algunos módulos operan con número limitado de fichas para personas sin registro previo, lo que puede significar un viaje perdido.
Este sábado 25 de abril abrió la agenda de citas para realizar el trámite en Jalisco. Las oficinas centrales atienden de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas; los sábados, únicamente con cita programada de 8:30 a 11:20 horas.
La recomendación es clara: registrar la cita con anticipación evita filas y garantiza el turno. Los módulos priorizan a quienes lleguen con registro previo confirmado.
Requisitos para tramitar la licencia nueva en Jalisco 2026
Para obtener la licencia, todo solicitante debe presentar identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, matrícula consular o carta de naturalización) junto con comprobante de domicilio no mayor a 90 días. Los documentos deben coincidir entre sí.
- CURP impresa o acta de nacimiento actualizada
- Información del tipo de sangre
- Documentos en original y copia
- Aprobación de examen de conocimientos viales y prueba práctica de manejo
Algunos perfiles requieren documentación adicional: motociclistas, menores y conductores de transporte público o plataformas deben presentar constancia de curso vial para aplicar a este trámite en Jalisco. Los mayores de 75 años necesitan además un certificado médico de aptitud física y mental expedido por institución oficial.
- Constancia de curso vial (motociclistas, transporte público, taxis, plataformas)
- Certificado médico oficial para conductores de 75 años o más
Costos de la licencia de conducir en Jalisco 2026
El precio varía según el tipo de conductor: la licencia de automovilista cuesta 913 pesos, la de chofer 1,030 pesos, la de motociclista 600 pesos y la de transporte público o privado 1,251 pesos. Los permisos para menores tienen un costo de 557 pesos por seis meses o 1,143 pesos por un año.
- Refrendo automovilista: 766 pesos
- Refrendo chofer: 913 pesos
- Refrendo motociclista: 500 pesos
- Refrendo transporte público/privado: 1,143 pesos
- Certificación por extravío de licencia vencida: 60 pesos
- Certificación transporte público: 82 pesos
El pago se realiza en línea a través del portal oficial o en recaudadoras de la Secretaría de Hacienda Pública. Quienes paguen en banco deben considerar que el registro puede tardar hasta 72 horas en reflejarse, por lo que es obligatorio llevar el comprobante original y copia al módulo.
