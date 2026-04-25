Fanático mexicano tenía boletos a Estados Unidos, pero le rechazaron la visa y su caso se hizo viral: “No entiendo qué hice mal”

Tenía boletos, trabajo comprobable y un historial migratorio limpio, pero este fanático mexicano salió de la embajada con un rechazo que no supo leer.

Tenía boletos, trabajo comprobable y un historial migratorio limpio, pero este fanático mexicano salió de la embajada con un rechazo que no supo leer. | Getty Images y Canva Pro

Un joven mexicano con boletos para el Mundial 2026 vivió un golpe inesperado días antes de concretar su viaje. Su historia de frustración ante la embajada de Estados Unidos se volvió viral en Reddit y generó cientos de reacciones.

El caso de este fanático mexicano encendió el debate sobre los criterios de las entrevistas consulares. Tenía boletos a Estados Unidos, trabajo estable y un plan de viaje claro, pero le rechazaron la visa en menos de cuatro preguntas.

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El sueño del Mundial que se detuvo en la embajada

El joven, de 26 años, acudió a la nueva embajada en CDMX con toda su documentación lista. Consiguió una cita exprés gracias al FIFA PASS, un beneficio exclusivo para portadores de boletos oficiales de la FIFA.

Describió su situación económica como sólida: “Tengo un trabajo estable en CDMX totalmente comprobable desde hace año y medio y llevo aproximadamente 6 años trabajando formalmente”, con ingresos de 35 mil pesos libres al mes.

Sus boletos los adquirió en los sorteos oficiales de FIFA y cubrían partidos en Houston y Los Ángeles. El plan era una semana, dos ciudades, dos partidos, y regreso directo.

Reddit Así fue el posteo del fanático mexicano. (Reddit)

Cuatro preguntas y una decisión que no entendió

La entrevista consular duró apenas minutos. El cónsul le preguntó sobre sus destinos, viajes previos, empleo y compañía de viaje, sin profundizar en ningún punto ni revisar los documentos ofrecidos.

Ante la pregunta por su trabajo, el joven aclaró una coincidencia que pudo generar dudas: “Hay una empresa homónima en EE.UU., le mencioné que no era esa y que es una solo con operaciones en México pero que se llama igual".

Al revelar que viajaba solo y vivía con sus padres, el cónsul simplemente dijo “ok”. Así terminó la entrevista: "Visa rechazada, la verdad no entendí, ni siquiera hubo más preguntas".

“No entiendo qué hice mal”: la pregunta que resonó en redes

El usuario publicó su testimonio con una intención clara y dijo: “Vengo a desahogarme y a escuchar opiniones sobre qué pude haber hecho mal”. La comunidad de Reddit respondió masivamente con teorías y consejos.

Su caso se volvió viral porque condensa los miedos de miles de mexicanos que planean asistir al Mundial 2026. La pregunta que cerró su post —“¿qué pudo haber salido mal?”— sigue sin respuesta oficial.

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