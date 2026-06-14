Últimos días y adiós a la Licencia Permanente en Sinaloa: fecha límite, costo y dónde tramitarla

En Sinaloa, los conductores con licencia vigente o vencida tienen acceso a un trámite sin precedente en el estado. El Gobierno estatal puso en marcha un canje que permite obtener un documento de validez indefinida, y las autoridades ya lanzaron el llamado urgente a la ciudadanía para que no deje pasar la oportunidad.

El tiempo disponible para realizar el trámite es limitado. Quienes no lo hagan antes de que concluya el plazo oficial deberán esperar a que una nueva disposición abra esa posibilidad, algo que no tiene fecha confirmada.

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Fecha límite y costo de la Licencia Permanente en Sinaloa

El costo del trámite es de 2,323 pesos, una cuota fija que aplica para todos los solicitantes sin importar el municipio de residencia. La vigencia de la licencia de conducir es indefinida: una vez obtenido, el conductor no tiene que renovarlo en ningún momento de su vida.

El plazo cierra el 30 de junio de 2026, lo que deja pocos días disponibles para completar el proceso. Las autoridades estatales emitieron un llamado formal a la población para evitar que la fecha límite pase sin que los interesados realicen el canje.

La medida aplica tanto para quienes tienen la licencia al corriente como para quienes la tienen vencida sin importar el tiempo transcurrido. El único requisito es haber contado previamente con una licencia de conducir en el estado.

licencia permanente Sinaloa.jpg Hasta el 30 de junio: así tramitas tu licencia permanente en Sinaloa por 2,323 pesos. (Getty Images)

¿Cómo y dónde tramitar la Licencia Permanente en Sinaloa?

Los interesados pueden realizar el trámite por tres vías distintas, sin que ninguna tenga restricción por municipio o tipo de licencia previa:

Unidad de Servicios Estatales

Oficinas de recaudación municipales (25 puntos distribuidos en el estado)

Portal oficial del Gobierno del Estado: ciudadano.sinaloa.gob.mx

La opción en línea permite completar el proceso desde casa, sin filas ni traslados. Para quienes tienen movilidad reducida o viven lejos de las oficinas de recaudación, esa alternativa es la más práctica.

Antes de iniciar cualquier vía, el solicitante debe tener a la mano su licencia anterior (vigente o vencida) y los datos de pago para cubrir los 2,323 pesos del costo oficial. La Secretaría General de Gobierno confirmó que la medida representa una alternativa de acceso permanente para los ciudadanos sinaloenses.

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