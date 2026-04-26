Es ley y pocos conductores lo saben: Jalisco multará a quienes circulen con este daño en su vehículo

Este detalle está fuertemente penada por la ley por la poca visibilidad que brindar al conductor.

Este detalle está fuertemente penada por la ley por la poca visibilidad que brindar al conductor. | Getty Images

Circular con el parabrisas dañado no solo representa un riesgo al manejar, también puede derivar en una multa en Jalisco. Aunque muchos conductores lo pasan por alto, la normativa estatal contempla sanciones específicas por este tipo de condiciones en los vehículos.

De acuerdo con la legislación vigente en el estado, esta situación, por más mínima que parezca, puede afectar la visibilidad del conductor, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

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¿Qué dice la ley sobre conducir con el parabrisas dañado?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece que los conductores pueden ser sancionados si circulan con un parabrisas en mal estado que limite la visibilidad.

En específico, el Artículo 360 señala que se aplicará una multa a quienes conduzcan con el parabrisas estrellado cuando este daño impida una correcta visión del camino.

multa

Multa de tránsito La multa puede llegar a más de $500 pesos. (TVA)

¿De cuánto es la multa en 2026?

La sanción en Jalisco por esta infracción va de una a cinco veces el valor de la UMA, que en 2026 es de aproximadamente $117.31 pesos diarios.

Esto significa que la multa puede ir de:

$117 a $586 pesos pesos aproximadamente

El monto final depende del criterio de la autoridad al momento de la infracción.

Otras razones por las que también pueden multarte

Además del parabrisas dañado, la misma ley contempla otras faltas comunes en Jalisco que muchos conductores cometen sin saber que están sancionadas. Algunas de ellas son:

Circular con falta parcial de luces

Usar cristales polarizados que impidan la visibilidad al interior , especialmente en el parabrisas

, especialmente en el parabrisas Estacionarse en zonas prohibidas o en doble fila

Cambiar de carril sin precaución

Dar vueltas prohibidas

Circular en reversa más de diez metros

Rebasar por la derecha

No hacer alto en vías férreas o zonas peatonales

Colocar las placas en un lugar distinto al autorizado por el fabricante

Estas infracciones también se sancionan dentro del mismo rango de multa, es decir, de una a cinco UMA.

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