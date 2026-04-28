Últimos días y El Tesomóvil en este lugar de CDMX: hasta esta fecha podrás hacer pagos y trámites del Registro Civil

El Tesomóvil de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (CDMX) llegó a la alcaldía Gustavo A. Madero durante el mes de abril. El punto de atención se encuentra en Puerta Aragón, donde los vecinos pueden realizar trámites sin necesidad de trasladarse a otras zonas de la capital.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué trámites podés hacer en el Tesomóvil de Puerta Aragón?

Desde este módulo itinerante, los habitantes de Gustavo A. Madero tienen acceso a dos servicios principales:

Pagos a la Tesorería de la Ciudad de México

de la Obtención de copias certificadas del Registro Civil

La Secretaría de Administración y Finanzas destaca que el servicio es rápido y seguro, y está pensado para que los ciudadanos resuelvan sus trámites sin salir de su alcaldía.

¿Cuál es el horario de atención del Tesomóvil en Gustavo A. Madero?

Conforme a lo comunicado por el organismo de la CDMX, el módulo opera con el siguiente horario durante abril:

Lunes a jueves: de 9:00 a 20:00 horas

de 9:00 a 20:00 horas Viernes: de 9:00 a 18:00 horas

Dado que el servicio está disponible durante abril, los días restantes del mes representan la última oportunidad para aprovechar esta unidad móvil en Puerta Aragón antes de que se traslade a otro punto de la ciudad.

¡El Tesomóvil llegó a Gustavo A. Madero! 🚐🎉

Durante abril, acércate a Puerta Aragón para realizar pagos a la Tesorería y obtener copias certificadas del Registro Civil, de forma rápida, segura y sin salir de tu alcaldía. 💳📄✨

🗓️ Horario:

🕘 Lunes a jueves de 9 a 20 horas… pic.twitter.com/5ocrqpKYJU — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) April 27, 2026

¿Por qué aprovechar este servicio antes de que termine el mes?

El Tesomóvil es una iniciativa de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX que busca acercar los servicios gubernamentales a los vecinos de cada alcaldía. Al estar disponible solo durante abril en esta ubicación, quienes necesiten realizar pagos a la Tesorería o tramitar copias certificadas del Registro Civil en Gustavo A. Madero deben acercarse a Puerta Aragón antes de que concluya el mes.

Si tenés alguno de estos trámites pendientes, este es el momento de resolverlos de forma ágil y sin largas filas en oficinas centrales.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.