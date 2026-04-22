Licencia Digital en Edomex y CDMX: Qué hacer si la aplicación no reconoce tu rostro durante el registro

Te paras frente a la cámara, sigues las instrucciones al pie de la letra y, de pronto, la pantalla lanza el mensaje que nadie quiere ver: “No se pudo validar la identidad”. Si esto te pasó al tramitar tu Licencia Digital en la CDMX o el Edomex, no estás solo. Miles de usuarios enfrentan este bloqueo cada mes, y la mayoría de las veces la solución está más cerca de lo que crees.

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¿Por qué falla el reconocimiento facial en la Licencia Digital?

El sistema de Face Matching que opera la aplicación compara tu selfie en tiempo real con la fotografía almacenada en los servidores de la SEMOVI o la Secretaría de Movilidad estatal. Cuando el algoritmo detecta un “bajo nivel de confianza”, corta el registro. No es un capricho tecnológico: es una barrera de seguridad diseñada para frenar suplantaciones.

Sin embargo, varios factores técnicos pueden sabotear el proceso sin que tú tengas la culpa:

Si tu licencia física tiene años, el algoritmo puede no reconocer cambios naturales como vello facial, envejecimiento o variaciones de peso.

Las cámaras frontales generan “ruido visual” con poca luz, distorsionando los puntos biométricos que mide el sistema.

con poca luz, distorsionando los puntos biométricos que mide el sistema. Los lentes de armazón grueso o con antirreflejante bloquean la lectura de la cuenca ocular, punto crítico para validar tu identidad.

Un fondo con patrones, cuadros u objetos móviles confunde al algoritmo al intentar separar tu rostro del entorno.

Licencia-CDMX (Paulina Figueroa)

¿Cómo solucionar el error de validación biométrica?

Si la aplicación te marca error, prueba estos ajustes antes de rendirte. La iluminación es clave: colócate frente a una ventana durante el día y deja que la luz natural te dé de frente para eliminar sombras en nariz y ojos. Evita focos directamente sobre tu cabeza; crean contrastes duros que el sistema interpreta como inconsistencia biométrica.

Limpia el lente de la cámara frontal con un paño de microfibra. La grasa de los dedos crea una película casi invisible que impide enfocar rasgos finos. Sube el brillo de tu pantalla al máximo; en varios modelos, esa luz funciona como flash de apoyo durante el escaneo.

Mantén el celular a unos 30 cm de tu cara y muévelo lentamente. Los movimientos rápidos rompen el seguimiento del algoritmo y reinician el proceso desde cero. Si usas iOS, checa que en Ajustes > App CDMX estén activados los permisos de Cámara y Datos Móviles. La validación biométrica corre en servidores externos y pide conexión constante.

¿Nada funcionó después de cinco intentos? Entonces la falla apunta a datos desactualizados. Deberás acudir a un módulo de la SEMOVI o de Finanzas para reponer tu licencia física. Al tomarte una nueva foto en el módulo, la base de datos se actualiza con tu rostro actual. Espera 48 horas para que el sistema se sincronice y vuelve a intentar el registro digital.

La Licencia Digital promete agilizar trámites cotidianos, pero su éxito real depende de que la tecnología se adapte a la diversidad de rostros, edades y condiciones de sus usuarios.

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