La iniciativa de prohibir el uso de las redes sociales a los menores de edad provoca opiniones encontradas; la propuesta se analiza en el Congreso.

La iniciativa de prohibir el uso de las redes sociales a los menores de edad provoca opiniones encontradas; la propuesta se analiza en el Congreso. | Getty Images

Los menores de 16 años que usan las redes sociales pueden tener un daño cerebral o un trastorno psicológico, de acuerdo con los especialistas, por lo que el Congreso de la Ciudad de México discute una posible prohibición.

La diputada del PAN, Laura Álvarez, señaló que las redes sociales son una puerta a la pornografía, la violencia, pero sobre todo a la adicción. Ante ello, asegura, es un tema de suma importancia que debe analizarse.

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¿En qué consiste la propuesta?

La propuesta se trabajó de la mano de especialistas en adicción digital, pero algunos de ellos reconocen que prohibir las redes sociales no es la solución.

Monserrat Mena, couch emocional y exadicta a las redes sociales, asegura que las redes pueden servir o destruir, pero para que tengan una función positiva, los padres de familia deben supervisar.

Propuesta en el Congreso de la CDMX

La propuesta ya se debate en el Congreso de la CDMX, sin embargo muchos concuerdan que quitar las redes sociales solo desconectaría a los jóvenes de un mundo cada vez más interconectado.

¿Cuánto tiempo es recomendable que los menores estén frente a una pantalla?

Mercedes Llamas, especialista en dependencia a las pantallas del Centro Restar, puntualizó que se recomienda que los menores de 0 a 6 años no tengan contacto con pantallas; de 7 a 12 años, un máximo de una hora de pantalla diaria y mayores de 13 años, dos horas de pantalla al día.

“Siempre debemos tener en cuenta el tiempo y el contenido”, señaló Mercedes Llamas.

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