Adiós a las multas de tránsito en CDMX: el truco para aplicar a descuentos por pronto pago

Tu multa de tránsito en CDMX puede costar mucho menos con este método.

Tu multa de tránsito en CDMX puede costar mucho menos con este método. | Canva Pro

Miles de automovilistas tienen pendientes multas de tránsito en CDMX que pesan sobre sus finanzas. El Gobierno de CDMX activó un plan de regularización fiscal con descuentos que pocas personas conocen, y hay un truco clave para no perdérselo.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) diseñó este programa dentro del Paquete Económico 2026. El objetivo: que contribuyentes pongan en orden sus adeudos sin un golpe devastador a su economía, sin nuevos impuestos ni aumentos de tasas.

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El truco para acceder a los descuentos en multas de tránsito CDMX

El secreto está en la App CDMX y su módulo vehicular. Desde ahí, cualquier usuario puede registrar sus placas y recibir alertas automáticas sobre infracciones activas para actuar a tiempo.

Sigue este paso a paso para activarlo:

Inicia sesión en la App CDMX con tu cuenta Llave CDMX.

en la App CDMX con tu cuenta Llave CDMX. Accede al módulo “Auto” desde el menú principal.

desde el menú principal. Registra tus placas (puedes añadir hasta cinco vehículos).

(puedes añadir hasta cinco vehículos). Activa notificaciones para recibir alertas de:

para recibir alertas de: Hoy No Circula y contingencias ambientales



Periodos de verificación vehicular



Nuevas multas o sanciones registradas



Depósito al corralón si tu auto fue removido

Una vez configurada, la app te notifica cada infracción nueva al instante. Así puedes aplicar al descuento por pronto pago antes de que el adeudo crezca.

hoy-no-cricula-11-junio-cdmx-edomex.png Evita pagar de más en tus multas con este sencillo truco. (Twitter/@OVIALCDMX

)

¿A qué multas aplica este descuento?

No todas las infracciones entran al programa, pero las más comunes sí califican. Conocer el monto exacto te ayuda a calcular cuánto puedes ahorrar con el descuento vigente.

Estas son las multas específicas que contempla el plan:

Retiro de candado inmovilizador y multas: $340.00

$340.00 Retiro de candado inmovilizador en lugares para personas con discapacidad y multas: $1,541.00

¿Hasta cuándo funciona este truco para las multas en CDMX?

El tiempo apremia: esta oportunidad tiene fecha de vencimiento oficial. Quien no actúe antes del plazo pierde el acceso al 90% de descuento en su multa de tránsito en CDMX.

El programa cierra el 30 de abril de 2026. Esa es la fecha límite para aplicar y aprovechar la reducción máxima antes de que el beneficio desaparezca por completo.

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