Inicia mayo con empleo con esta oferta laboral | Segob | FB

Ya va a iniciar el mes de mayo y qué mejor que empezarlo con empleo, es por eso que no puedes dejar pasar la vacante que abrió la Secretaría de Gobernación (Segob) con un salario de más de 31 mil pesos.

La oferta laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es para la Jefatura de Departamento de Evaluación, misma que pertenece a la Dirección General de Recursos Humanos.

⚠️ No te dejes engañar ⚠️#Segob NO realiza sorteos ni entrega premios.



🛑 Ningún funcionario puede pedirte información personal ni pedir depósitos por llamadas, mensajes o redes sociales.



¡Cuida tu Información! pic.twitter.com/0rAsHFtGuW — Gobernación (@SEGOB_mx) April 9, 2026

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Vacante en Segob: salario y requisitos

De acuerdo a la Convocatoria Pública y Abierta 17/2026, la vacante es en la Ciudad de México (CDMX) y estas son sus características:

Salario mensual bruto de 31 mil 128 pesos , conforme al Manual de Percepciones 2025

, conforme al Manual de Percepciones 2025 Solicitan licenciatura (terminada o pasantía) en Administración, Ciencia Políticas, Administración Pública, Computación, Informática, Ingeniería en Sistemas o Tecnología

o Experiencia mínimo de cuatro años en tecnología de los ordenadores, dirección y desarrollo de los recursos humanos o administración pública

en tecnología de los ordenadores, dirección y desarrollo de los recursos humanos o administración pública Conocimiento en resultados SISEPH

Entre los principales objetivos del puesto está coordinar la ejecución de diversas herramientas y sistemas de evaluación de recursos humanos; desarrollar procesos de evaluación del capital humano; participar en proyectos de evaluación; operar sistemas de información y programas de evaluación en recursos humanos; mantener información actualizada; y atender las demás funciones del cargo.

Fechas para aplicar a la vacante de Segob

Si estás interesado en este puesto, entonces debes de aplicar mediante la plataforma TrabajaEn, ahí deberás subir los documentos que te soliciten y realizar todo el proceso en las fechas ya establecidas:

Registro de aspirantes y revisión de CV : del 22 de abril al 6 de mayo 2026

: del 22 de abril al 6 de mayo 2026 Recepción de solicitudes para reactivación de folios: 7 de mayo 2026

Examen de conocimientos técnicos : a partir del 11 de mayo 2026

: a partir del 11 de mayo 2026 Examen de conocimiento generales en la Administración Pública Federal : a partir del 11 de mayo 2026

: a partir del 11 de mayo 2026 Revisión de documentos: a partir del 11 de mayo 2026

Evaluación de experiencia, valoración del mérito y de habilidades: a partir del 11 de mayo 2026

Entrevistas : a partir del 11 de mayo 2026

: a partir del 11 de mayo 2026 Entrega de resultados: a partir del 11 de mayo 2026

Las autoridades informan que las fechas pueden cambiar dependiendo del número de aspirantes; así que no dejes pasar más tiempo e inicia el próximo mes con empleo.

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