Últimos días en Baja California: a todos estos modelos se les está por vencer el plazo para hacer el refrendo vehicular

El calendario del refrendo vehicular 2026 en Baja California está entrando en una etapa clave para miles de conductores. Y es que mientras algunos propietarios de vehículos ya cumplieron con esta obligación durante los primeros meses del año, otros aún cuentan con un plazo especial que está a punto de concluir.

Según el calendario oficial, quienes tienen automóviles con más años de antigüedad tienen aún algunas semanas para llevar a cabo este proceso antes de recibir una severa multa.

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¿Qué vehículos deben realizar el trámite antes del 30 de junio?

A diferencia de los vehículos más recientes, que tuvieron como fecha límite el 31 de marzo, los automóviles de modelo 2016, o más de antigüedad, recibieron un margen adicional para cumplir con el pago y la actualización de su tarjeta de circulación hasta el día 30 de junio.

Para junio de 2026, el refrendo vehicular en Baja California tiene un costo de 1,193.40 pesos para automóviles y camiones particulares, así como para motocicletas. En el caso de los vehículos para demostración, la cuota asciende a 2,247.17 pesos, mientras que los remolques pagan 524.28 pesos.

Las autoridades estatales precisan que estos montos no incluyen las contribuciones municipales, por lo que el importe final puede variar según el municipio donde esté registrado el vehículo.

¿Qué pasa si no haces el refrendo a tiempo?

Dejar pasar la fecha límite puede salir mucho más caro que realizar el trámite dentro del periodo establecido. Las autoridades estatales han advertido que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas que superan los 2 mil pesos, además de los montos que correspondan al propio refrendo.

Una de las principales novedades para este año es que el proceso puede realizarse de forma digital. El sistema permite a los contribuyentes completar el refrendo sin necesidad de acudir a una oficina, siempre que cuenten con la información requerida.

Para ello se solicitan datos básicos como el número de placas, una licencia de conducir vigente y la información relacionada con el seguro del vehículo.

Aun así, quienes tengan problemas con la plataforma, necesiten orientación adicional o requieran apoyo para completar el proceso pueden acudir a los módulos de atención habilitados por las autoridades de Baja California.

¿Qué hacer si el vehículo ya no se utiliza?

Las autoridades también recuerdan que los automóviles que han dejado de circular no deben permanecer indefinidamente registrados si ya no se utilizarán.

En esos casos existe la posibilidad de realizar el trámite de baja correspondiente, lo que ayuda a evitar futuras obligaciones relacionadas con el vehículo. Antes de iniciar cualquier gestión, se recomienda verificar cuál es el procedimiento adecuado para cada situación y confirmar que no existan adeudos pendientes.

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