Es oficial: todas las placas de estos estados tienen PROHIBIDO hacer la verificación vehicular en Querétaro

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) de Querétaro prohíbe de manera definitiva que los autos con placas de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Michoacán realicen la verificación vehicular voluntaria en la entidad. El programa estatal excluye a estas demarcaciones debido a que ya pertenecen a la Megalópolis o cuentan con sus propios sistemas de control ambiental.

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¿Por qué los vehículos de la Megalópolis y otros estados vecinos tienen restringida la verificación en Querétaro?

La SEDESU determina que los automóviles con registros de estas regiones no pueden tramitar el Certificado y Holograma tipo DOS “2” debido a que la validez de los hologramas de Querétaro frente a otras autoridades fuera de la entidad queda bajo el criterio de cada estado. Por esta razón, el programa estatal excluyó a estas demarcaciones, ya que pertenecen a la Megalópolis o cuentan con sus propios sistemas de control ambiental local.

Los centros locales de diagnóstico imprimirán una leyenda en la parte trasera del documento que dirá “Sólo válida en Querétaro” para blindar el programa ambiental ante posibles confusiones o amparos en otras entidades. De esta manera, las autoridades estatales dejan a discreción de los estados de origen (como la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Michoacán) el reconocimiento y validez de estas pruebas mecánicas voluntarias fuera del territorio queretano.

Citas de verificacion en Queretaro Donde sacar la cita para la verificación vehicular en Querétaro (Getty Images)

¿Qué tipo de vehículos sí deben verificar de forma obligatoria en Querétaro?

La normativa vigente del programa de control ambiental establece que todos los automóviles de combustión interna matriculados en el padrón local tienen la obligación de cumplir con la prueba de emisiones de gases. El trámite asegura que las unidades circulen de forma limpia.

Estos son los únicos automóviles exentos de presentar esta evaluación ambiental:

Motocicletas y vehículos antiguos: libres del control de emisiones por sus condiciones técnicas de fabricación.

libres del control de emisiones por sus condiciones técnicas de fabricación. Tractores y pozos agrícolas: exentos del trámite obligatorio para no afectar la producción alimentaria del campo.

exentos del trámite obligatorio para no afectar la producción alimentaria del campo. Maquinaria pesada e industriales: unidades motoras dedicadas a la construcción y la minería.

unidades motoras dedicadas a la construcción y la minería. Modelos eléctricos e híbridos: reciben el holograma correspondiente de forma directa por su naturaleza de nula contaminación.

¿Cuáles son los costos del certificado vehicular en Querétaro en 2026?

La evaluación de los contaminantes para las unidades autorizadas se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor este año es de $117.31 pesos. Las tarifas finales dependen del holograma asignado por el software tras evaluar los componentes mecánicos:

Holograma tipo Dos y Uno: 3.81 UMAs ($446.95 pesos) para automóviles particulares, reduciéndose a 1.64 UMAs ($192.38 pesos) para el transporte público.

3.81 UMAs ($446.95 pesos) para automóviles particulares, reduciéndose a 1.64 UMAs ($192.38 pesos) para el transporte público. Holograma tipo Cero: 6.50 UMAs ($762.51 pesos) aplicable a las unidades que aprueben las normas más estrictas de emisiones.

6.50 UMAs ($762.51 pesos) aplicable a las unidades que aprueben las normas más estrictas de emisiones. Holograma tipo Doble Cero: 15 UMAs ($1,759.65 pesos) asignado de forma directa a los vehículos ecológicos nuevos.

15 UMAs ($1,759.65 pesos) asignado de forma directa a los vehículos ecológicos nuevos. Constancia y Rechazo Técnico: 1 UMA ($117.31 pesos) por emitir el certificado y 1.11 UMAs ($130.21 pesos) si el auto reprueba.

¿Cuál es el calendario oficial de verificación para el primer y segundo semestre?

Placas terminación 5 y 6: julio-agosto.

julio-agosto. Placas terminación 7 y 8: agosto-septiembre.

agosto-septiembre. Placas terminación 3 y 4: mayo-junio y septiembre-octubre.

mayo-junio y septiembre-octubre. Placas terminación 1 y 2: julio-agosto y octubre-noviembre.

julio-agosto y octubre-noviembre. Placas terminación 9 y 0: septiembre-octubre y en noviembre-diciembre.

Los conductores de autos híbridos o eléctricos pueden obtener su holograma exento totalmente gratis.

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