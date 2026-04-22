Comenzó vendiendo desde una bicicleta y hoy es viral por tener uno de los mejores chicharrones de toda CDMX

La carne de Norteñito Steak es reconocida en redes sociales. | Instagram @nortenitosteak

Un local de comidas se ha hecho viral en redes sociales por ofrecer el mejor chicharrón de toda Ciudad de México (CDMX) para muchas personas. Lo curioso no es solo su reconocida oferta gastronómica, sino el crecimiento que ha tenido, ya que comenzó vendiendo desde una bicicleta.

El influencer Chulada de Maíz Prieto, especializado en comida mexicana, taquerías y viajes gastronómicos, fue hasta el negocio y compartió sus impresiones.

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Dónde conseguir el mejor chicharrón de CDMX

El influencer mexicano asegura en su video que, para muchos, el mejor chicharrón de México se consigue en Norteñito Steak, un local de comidas que comenzó vendiendo desde una bicicleta.

Allí, se puede conseguir una amplia variedad de productos, señala Chulada de Maíz Prieto. Las personas que van al local pueden degustar tacos de ribeye y combinarlos con tuétano, salsas roja, verde, guacamole, entre otros agregados.

Tal como se explica en el video que se hizo viral en redes sociales, toda la carne que usan en Norteñito Steak es traída de Monterrey. Además, cuentan con una importante variedad de bebidas para tomar.

@chuladademaizprieto_ EL CHICHARRON QUE TIENES QUE PROBAR EN CDMX! Y no solo eso, los tacos de Ribeye con Tuetano wow, @nortenitosteak Que Chulada! 📍La Morena 1210, Narvarte Oriente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México, CDMX ♬ sonido original - Ari vdj disco - Ari vdj disco

Dónde se encuentra el mejor chicharrón de CDMX

Si bien Norteñito Steak comenzó con ventas desde una bicicleta, el negocio ha crecido y se ha expandido considerablemente y actualmente tiene un local en la CDMX.

La dirección donde se puede conseguir el mejor chicharrón de la ciudad es La Morena 1210, Narvarte Oriente, Benito Juárez en Ciudad de México.

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