¡Últimos días en CDMX! Si cumples los requisitos, todavía puedes pagar tus multas de tránsito con 90 % de descuento

El programa Hoy No Circula sabatino cambia de acuerdo al sábado del mes, evita multas o ser remitido al corralón, aplica para números pares.

El programa Hoy No Circula sabatino cambia de acuerdo al sábado del mes, evita multas o ser remitido al corralón, aplica para números pares. | Semovi

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene vigente hasta el 30 de abril un programa de condonación masiva de multas que permite a automovilistas de la CDMX pagar solo el 10% de sus infracciones acumuladas para regularizar su estatus vehicular.

Esta medida de la Secretaría de Administración y Finanzas busca facilitar trámites obligatorios como la verificación vehicular y la renovación de la licencia. El incumplimiento del pago total derivará en la imposibilidad de circular y posibles sanciones administrativas graves bajo el Reglamento de Tránsito capitalino.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo obtener el descuento del 90% en multas de la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana estableció criterios específicos para que el subsidio sea aplicable. El beneficio se refleja de forma automática al generar la línea de captura en los portales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

Requisitos y paso a paso para obtener el descuento:

Verificar vigencia: Las infracciones deben haber sido emitidas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025 .

Las infracciones deben haber sido emitidas entre el . Consultar adeudos: Ingresar al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas con el número de placa.

Ingresar al portal de la con el número de placa. Tipo de vehículo: Ser propietario de un vehículo particular o concesionario de taxi.

Ser propietario de un vehículo particular o concesionario de taxi. Fecha Límite: El beneficio expira el 30 de abril de 2026.

¿Tienes #Multas de #Tránsito? 🚗🚐🚦⚠️

Te invitamos a regularizar tus adeudos de forma sencilla pagando solo el 10% del total de tu multa. 💵

✅ ¡Aprovecha esta oportunidad!

🗓️ Vigencia: 30 de abril 2026



Más información: 👇 pic.twitter.com/TVIynxmtKp — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 10, 2026

¿Qué infracciones de tránsito NO entran en la condonación de la SSC?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana determinó excepciones estrictas para mantener la seguridad vial y el respeto a la movilidad pública. Ciertas conductas quedan fuera de cualquier esquema de descuento por su gravedad:

Invasión de carriles: Multas por circular en carriles exclusivos de Metrobús o transporte público. Hechos de tránsito: Infracciones derivadas de incidentes con lesiones a terceras personas. Delitos: Sanciones vinculadas a la comisión de actos delictivos detectados por la SSC.

Jalisco aplicará multas a conductores que no respeten las reglas. CDMX tiene un programa especial para limpiar tu historial de infracciones. (Getty Images/Getty Images)

¿Cuáles son las consecuencias de no pagar las multas antes del 30 de abril?

La Secretaría de Administración y Finanzas advierte que, una vez concluido el plazo, el sistema exigirá el pago del 100% de la deuda más recargos. Evita la sanción estatal con estos pasos preventivos:

Bloqueo de trámites: Sin el pago de multas, la SEDEMA impedirá realizar la verificación vehicular obligatoria.

Sin el pago de multas, la impedirá realizar la verificación vehicular obligatoria. Retención de licencia: La acumulación de adeudos faculta a la SSC para gestionar la suspensión o pérdida de la licencia de conducir.

La acumulación de adeudos faculta a la para gestionar la suspensión o pérdida de la licencia de conducir. Impedimento de venta: El cambio de propietario o baja de placas queda restringido ante la existencia de infracciones pendientes.

Guía para realizar el pago con descuento en línea

Para aprovechar el subsidio de la SSC, el usuario debe realizar la gestión digital antes de que el servidor cierre el programa el último día de abril.

Acceder al portal: Entrar a la plataforma de “Estrados Electrónicos” de la CDMX. Generar línea de captura: Seleccionar las multas elegibles para la reducción del 90%. Método de pago: Utilizar tarjeta de crédito/débito para acreditación inmediata o imprimir el formato para bancos. Confirmación: Guardar el comprobante digital, ya que la actualización del sistema puede tardar hasta 48 horas en bancos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.