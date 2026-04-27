Conoce las diferencias entre el Tren Felipe Ángeles y el Tren Suburbano

Conoce las diferencias entre el Tren Felipe Ángeles y el Tren Suburbano | Gobierno de México

Aunque comparten estaciones, el Tren Suburbano y el nuevo Tren Felipe Ángeles son diferentes en torniquetes, tarjeta de acceso y trenes.

Para evitar confusiones y que llegues tarde a tu destino, aquí te mostramos todas las diferencias y cómo identificarlas si alguno de éstos es tu transporte diario o planeas que ya lo sean.

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Tarjeta de Movilidad de CDMX: la principal diferencia

La principal diferencia y que hace que sea más fácil identificar a ambos transportes públicos es que al Tren Felipe Ángeles sólo se puede acceder con la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) de la Ciudad de México.

Mientras que para el tren suburbano debes de entrar con la tarjeta especial para este transporte que conecta a la CDMX con el Estado de México (Edomex).

Para recargar ambas tarjetas también hay diferencias, debido a que a la TIM se le abona saldo en una máquina muy parecidas a las que encuentras en el Metro y Metrobús CDMX; mientras que la máquina del Suburbano es roja y más grande, sólo la puedes encontrar en las estaciones de éste.

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Diferencias entre acceso a torniquetes y trenes

Otra de las principales diferencias para distinguir a estos transportes son los torniquetes, ya que los del Tren Felipe Ángeles son amarillos y no tiene trípode o brazos de metal, sino que tiene puertas de vidrio; en tanto, el Suburbano sí tiene estos brazos de metal y todo el acceso es de metal.

Mientras que los trenes también son diferentes, ya que el del Suburbano es rojo con blanco, en la parte delantera tiene una “S”, símbolo del transporte y siempre va a decir “Dirección Cuautitlán” o “Dirección Buenavista” en letras rojas.

En tanto, el Felipe Ángeles tiene un tren con colores verde, blanco y rojo, en la parte delantera siempre dirá “Dirección AIFA” o “Dirección Buenavista” con letras naranjas. Además, en algunas partes de este vehículo, se podrá leer “Buenavista-AIFA” acompañado con un emoji de avión.

Tarifa y horas del Tren Suburbano y Tren Felipe Ángeles

En 2026, así es la tarifa del Suburbano:

11.50 pesos al momento de entrar si viajas de una a cinco estaciones

si viajas de una a cinco estaciones En caso de que se haga una sexta o séptima, al momento de salir se ajusta el precio a 25.50 pesos debido a que es un “viaje largo”

En tanto, el horario de éste es de lunes a viernes de 05:00 a 00:30 horas; sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos o días festivos de 07:00 a 00:00 horas.

Costo del Tren Felipe Ángeles

Durante los primeros 30 días tras su inauguración el domingo 26 de abril, el costo será de 11.50 pesos en cualquier trayecto, excepto si se llega hasta el AIFA, entonces será de 45 pesos.

Para este nuevo transporte, el horario es de el horario de éste es de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas; sábados de 06:00 a 00:00 horas y domingos o días festivos de 07:00 a 00:00 horas.

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