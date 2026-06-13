Así es el trámite en Querétaro para los autos que verifican en junio: fechas, requisitos y guía paso a paso

Los automovilistas con engomado azul en Querétaro tienen una fecha límite próxima para cumplir con su obligación ambiental ante la SEDESU. Quienes no realicen el trámite a tiempo se exponen a multas por extemporaneidad que afectan su bolsillo directamente.

El calendario de verificación vehicular en Querétaro marca junio como el último periodo operativo del primer semestre. Los propietarios rezagados deben actuar antes de que cierre la ventana oficial para circular sin problemas.

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¿Qué placas verifican en Querétaro en junio de 2026?

Los vehículos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0 tienen hasta el 30 de junio para aprobar su inspección ambiental en Querétaro. Esa fecha es el límite absoluto del primer semestre para este grupo de automovilistas.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro (SEDESU) dispone de 47 verificentros oficiales distribuidos en la entidad para atender la demanda. El propietario elige cualquiera de ellos sin restricción de domicilio.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Querétaro en 2026?

Las tarifas se calculan con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El monto varía según el holograma que obtenga el vehículo en la prueba de emisiones.

El tabulador oficial de la SEDESU establece los siguientes costos:

Holograma 0 (Certificado Cero): 6.50 UMAs ($762.51 pesos) para unidades ecológicas con bajas emisiones

6.50 UMAs ($762.51 pesos) para unidades ecológicas con bajas emisiones Holograma 00 (Certificado Doble Cero): 15 UMAs ($1,759.65 pesos) para vehículos eléctricos o de cero emisiones

15 UMAs ($1,759.65 pesos) para vehículos eléctricos o de cero emisiones Holograma 1 y 2 Particular: 3.81 UMAs ($446.95 pesos) para automóviles particulares y unidades pesadas que cumplan normas

3.81 UMAs ($446.95 pesos) para automóviles particulares y unidades pesadas que cumplan normas Holograma 2 Transporte Público: 1.64 UMAs ($192.38 pesos) tarifa para camiones de pasajeros y unidades de ruta aprobadas

1.64 UMAs ($192.38 pesos) tarifa para camiones de pasajeros y unidades de ruta aprobadas Rechazo técnico: 1.11 UMAs ($130.21 pesos) si el vehículo no pasa las pruebas; el informe SDB se entrega sin costo

El pago se realiza en las cajas del verificentro elegido el día del trámite. Ningún cobro adicional aplica fuera de los montos del tabulador oficial.

Verificacion extemporanea en Queretaro Verificar en Querétaro cuesta desde $192.38 hasta $1,759.65 pesos según tu holograma. (FB: Verifiqro)

PASO a PASO para verificar en Querétaro

Para agendar la cita en el portal oficial de la SEDESU, sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro

Entra a la sección “Registro de citas / Verificación Vehicular”

Selecciona el trámite de verificación vehicular

Escribe los datos de tu vehículo conforme a tu tarjeta de circulación

Elige el verificentro de tu preferencia desde el mapa o el listado oficial

Da clic en “Ver calendario” para consultar los horarios disponibles

Registra tu cita y guarda o imprime el comprobante con número de folio

Preséntate el día asignado con el folio, ya que es requisito de ingreso

Horarios y requisitos para hacer la verificación vehicular en Querétaro

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 08:30 a 18:20 horas y sábados de 09:00 a 14:50 horas. Lleva los siguientes documentos para evitar rechazos:

Tarjeta de circulación vigente del vehículo

Número de placa y datos correctos que coincidan con la tarjeta

Factura o carta factura y comprobante de alta de placa si el vehículo es de reciente emplacamiento

Revisar los documentos con anticipación evita rechazos por errores de datos en el sistema. Acude con tiempo suficiente al verificentro, ya que la atención depende de la disponibilidad del centro.

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