Es oficial en Guanajuato: todas las multas de tránsito tienen 40% de descuento para quienes cumplan este requisito

Conductores en Guanajuato pueden pagar menos por sus multas de tránsito, siempre que cumplan este requisito antes de que sea tarde.

Conductores en Guanajuato pueden pagar menos por sus multas de tránsito, siempre que cumplan este requisito antes de que sea tarde. | Getty Images/Getty Images

El gobierno de Guanajuato confirmó una medida que afecta directamente a miles de conductores en el estado. Las multas de tránsito ahora tienen un descuento oficial, pero solo quienes cumplan un requisito específico pueden acceder a él.

No todos los infractores califican de forma automática. Hay una condición puntual —y con fecha límite— que determina si el 40% de descuento aplica o no a tu infracción.

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¿Cuál es el requisito para obtener el descuento en multas de tránsito en Guanajuato?

La Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato confirmó la medida de forma oficial. El descuento aplica a todas las infracciones de tránsito sin excepción, siempre que el conductor actúe con rapidez.

El requisito es claro: pagar dentro de los primeros 10 días hábiles contados desde el momento en que se levanta la infracción. Quien liquide su multa en ese plazo recibe automáticamente el 40% de descuento sobre el monto total.

Las multas en Guanajuato se calculan con base en las Unidades de Medida de Actualización (UMA), cuyo valor actual es de $113.14 pesos. El monto final de cada infracción depende del número de UMAs asignadas a cada falta.

Multas de tránsito Jalisco (Imagen ilustrativa.)

¿Cómo saber si tienes multas pendientes en Guanajuato?

El gobierno del estado ofrece una herramienta en línea para consultar infracciones pendientes sin necesidad de acudir a ninguna oficina. Solo necesitas los datos básicos de tu vehículo para hacer la búsqueda.

Sigue estos pasos para verificar tus multas y no perder el descuento del 40%:

Ingresa al portal oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato

Busca la sección “Secretaría de Seguridad Pública” o escribe “Infracciones Guanajuato” en el buscador

o escribe en el buscador Captura tu número de placas o el folio de tu infracción

o el El sistema desplegará todas tus multas pendientes en el estado

en el estado Verifica los descuentos disponibles según la fecha de tu infracción

según la fecha de tu infracción Genera tu línea de captura bancaria y realiza el pago antes de que venza el plazo

El plazo de 10 días hábiles corre desde el momento exacto de la infracción, no desde que te notifican. Consulta tus multas cuanto antes: cada día que pasa acerca el vencimiento del descuento del 40% y eleva el costo final de tu sanción en Guanajuato.

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