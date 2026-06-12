El programa en Querétaro para acceder a tinacos, refrigerador o paneles solares: requisitos y paso a paso para registrarte

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) mantiene activo el proceso de inscripción para el programa Coinversión Social Querétaro enfocado en asistir a las familias más vulnerables con entregas de tinacos, refrigeradores y paneles solares entre otros artículos.

Los requisitos y condiciones priorizan a los ciudadanos que habitan en zonas de atención prioritaria de la entidad. Las personas interesadas deben tramitar su expediente mediante la plataforma digital.

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¿Cómo registrarse en la plataforma SIPROS para obtener los insumos del hogar?

El Sistema Integral de Programas Sociales (SIPROS) administra las solicitudes de equipamiento doméstico de manera exclusiva a través de su portal electrónico de atención ciudadana. Las familias en situación de vulnerabilidad deben completar la carga de sus datos de identidad para iniciar la evaluación socioeconómica oficial.

Los pasos institucionales para formalizar el trámite de asistencia social comprenden las siguientes acciones:

Crear el usuario digital: registrar los datos personales en la plataforma oficial del estado para generar la contraseña de acceso al expediente electrónico.

registrar los datos personales en la plataforma oficial del estado para generar la contraseña de acceso al expediente electrónico. Seleccionar la modalidad del apoyo: elegir la opción técnica requerida dentro de los rubros Hogares Sostenibles o Equipando tu Casa según las carencias del inmueble.

elegir la opción técnica requerida dentro de los rubros Hogares Sostenibles o Equipando tu Casa según las carencias del inmueble. Cargar los documentos vigentes: adjuntar las identificaciones oficiales y los comprobantes de domicilio para que el personal verifique la información.

¿Qué artículos ofrece el programa Coinversión Social Querétaro este 2026?

La SEDESOQ diversificó los catálogos de apoyo material para asegurar el bienestar y el desarrollo comunitario en los municipios queretanos. El subsidio estatal cubre una parte sustancial del valor comercial de los bienes de consumo e infraestructura hidráulica.

Los insumos disponibles para las viviendas autorizadas integran los siguientes accesorios:

Equipos de hogares sostenibles: tinacos, paneles solares, cisternas, impermeabilizantes y materiales constructivos similares con un costo de coinversión variable y gratuito en el trámite de registro de la plataforma.

tinacos, paneles solares, cisternas, impermeabilizantes y materiales constructivos similares con un costo de coinversión variable y gratuito en el trámite de registro de la plataforma. Enseres de Equipando tu Casa: entrega de estufas, colchones con base, refrigeradores y molinos de nixtamal tras la validación de los datos.

entrega de estufas, colchones con base, refrigeradores y molinos de nixtamal tras la validación de los datos. Efectuar la aportación económica: pago parcial del artículo seleccionado en los plazos fijados por el correo de aprobación para evitar que la solicitud quede sin efecto.

Las familias beneficiadas tienen que esperar la publicación oficial del calendario de entregas una vez confirmado el depósito monetario en las instituciones bancarias correspondientes. Las autoridades estatales recordaron que el trámite informático es directo y no requiere de gestores intermediarios para su validación final.

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