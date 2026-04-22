Confirmado en Guanajuato: esta autopista del estado aplica descuento de hasta 40% en el pago de casetas

Aumenta el beneficio de descuento para los usuarios de la autopista Guanajuato-Silao que tengan habilitado el TAG.

Aumenta el beneficio de descuento para los usuarios de la autopista Guanajuato-Silao que tengan habilitado el TAG. | @gobgente

La Secretaría de Obra Pública de Guanajuato oficializó un incremento en el beneficio para usuarios residentes, elevando el descuento del 35% al 40% en la autopista Guanajuato-Silao mediante el uso de dispositivos TAG.

Esta actualización tarifaria reduce el costo por cruce a 22.51 pesos, consolidando una estrategia de ahorro directo para quienes transitan diariamente por el corredor industrial. La medida busca incentivar el pago electrónico para optimizar el flujo vehicular en la capital, permitiendo ahora la vinculación de hasta tres dispositivos por usuario bajo los nuevos lineamientos de movilidad estatal.

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¿Cómo obtener el descuento del 40% en la autopista Guanajuato-Silao?

La Secretaría de Obra Pública estableció que el trámite debe realizarse de forma presencial para validar la residencia del solicitante. El beneficio es exclusivo para habitantes de la capital y se vincula directamente al vehículo registrado.

Requisitos oficiales en Guanajuato y paso a paso del trámite:

Presentar identificación: Credencial para votar (INE) original y copia con domicilio vigente en Guanajuato capital.

Credencial para votar (INE) original y copia con domicilio vigente en Guanajuato capital. Acreditar propiedad: Tarjeta de circulación original y copia a nombre del interesado.

Tarjeta de circulación original y copia a nombre del interesado. Acudir con el vehículo: Es obligatorio presentarse con la unidad en las oficinas de la caseta de cobro.

Es obligatorio presentarse con la unidad en las oficinas de la caseta de cobro. Costo exacto: El primer TAG es gratuito ; el segundo y tercer dispositivo tienen un costo de 150 pesos cada uno.

El primer TAG es ; el segundo y tercer dispositivo tienen un costo de cada uno. Vigencia: El registro tiene una validez mínima de dos años.

¿Cuáles son los horarios y sedes para tramitar el TAG de descuento en Guanajuato?

El personal administrativo de la caseta de cobro Guanajuato-Silao atiende las solicitudes de incorporación al programa de lunes a sábado. La Secretaría de Obra Pública recomienda acudir con antelación para evitar tiempos de espera prolongados.

Horarios de atención:

Lunes a viernes: De 9:00 am a 2:00 pm.

De 9:00 am a 2:00 pm. Sábados: De 9:00 am a 1:00 pm.

De 9:00 am a 1:00 pm. Ubicación: Oficinas administrativas ubicadas directamente en la caseta de cobro de la autopista.

¿En qué otras casetas de México es válido el TAG de Guanajuato?

Aunque el beneficio económico del 40% es exclusivo para el tramo Guanajuato–Silao, la tecnología del dispositivo electrónico permite la interoperabilidad con otros sistemas de peaje en el país.

Condiciones de uso del dispositivo:

Uso nacional: El dispositivo puede utilizarse en diversas autopistas del país que acepten pago electrónico. Restricción de tarifa: En casetas ajenas al tramo estatal, se aplicará la tarifa de cobro ordinaria vigente. Intransferibilidad: El descuento preferencial está vinculado únicamente a la placa registrada ante la Secretaría de Obra Pública de Guanajuato.

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