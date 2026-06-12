Comercios del Edomex ahora podrán reportar alerta silenciosa a la policía: quiénes pueden registrarse y cómo hacerlo paso a paso

Para quienes tienen un negocio en el Estado de México, pedir ayuda durante un acto delictivo puede ser complicado de realizar. Ante esto, la Secretaría de Seguridad estatal mantiene abierto el registro al Código C5, un sistema de alertamiento silencioso para comercios.

La herramienta funciona como un botón de pánico digital y permite enlazar el reporte con autoridades de seguridad pública.

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¿Qué es y cómo funciona el Código C5 en el Estado de México?

El Código C5 es un sistema gratuito dirigido a negocios y establecimientos fijos del Estado de México. Su objetivo es reducir los tiempos de respuesta ante emergencias relacionadas con la seguridad pública.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cuando el responsable del negocio presiona el botón de pánico, el C5 genera un folio y canaliza el reporte a la Policía Estatal y Municipal. A partir de ese momento, las corporaciones acuden bajo el protocolo correspondiente para atender el incidente.

Además, el sistema permite dar seguimiento a través de cámaras estatales y documentar las acciones relacionadas con el reporte.

El sistema puede utilizarse en casos como:

Robos en proceso

Agresiones

Presencia de personas armadas

Otros incidentes de seguridad pública

Actualmente, más de 49 mil aplicaciones del sistema han sido instaladas en distintos puntos del territorio mexiquense.

#CodigoC5



Detrás de cada respuesta oportuna ante una emergencia, hay una red de tecnología 🌐 y coordinación de personas trabajando las 24 horas y los 365 días del año.



El Código C5 es una herramienta clave para la seguridad de comercios fijos y la ciudadanía.



Permite… pic.twitter.com/olOJ8kPY9P — C5 Estado de México (@C5Edomex) June 1, 2026

¿Quiénes pueden registrar su negocio al Código C5?

El registro está dirigido a comercios, negocios y establecimientos fijos ubicados en el Estado de México. Para incorporarse, los responsables deben realizar un prerregistro y esperar la validación de la autoridad.

Además de mantener la convocatoria abierta, la Secretaría de Seguridad mantiene coordinación con autoridades municipales para promover el sistema entre comerciantes, delegados, comisarios y gobiernos locales.

¿Cómo registrar un comercio al Código C5 en el Edomex?

El trámite no tiene costo y se gestiona directamente con el C5 del Estado de México. Para sumarse al sistema, los responsables del establecimiento deben proporcionar:

Información básica del negocio

Documentación del solicitante

Datos de ubicación del inmueble

El proceso contempla estos pasos:

Llenar los formatos para el registro del comercio

Enviar la información al correo codigoc5@ssedomex.gob.mx

Esperar la validación de los datos por parte de la autoridad

Recibir una liga URL por establecimiento

Configurar el sistema en una computadora o celular con internet

Entre los datos solicitados para ubicar el establecimiento se encuentran:

Calle

Número exterior e interior

Referencias

Colonia

Municipio

Código postal

Latitud y longitud

Al finalizar la inscripción, el comercio recibe una calcomanía que acredita su incorporación al programa.

¿Dónde pedir información sobre el Código C5 en el Estado de México?

Los comercios interesados pueden solicitar orientación directamente al C5 del Estado de México, ubicado en Boulevard Miguel Alemán Valdés 175, San Pedro Totoltepec, Toluca.

También pueden comunicarse a los teléfonos:

722 275 83 20

722 648 59 77

O escribir al correo: codigoc5@ssedomex.gob.mx

Antes de iniciar el registro, conviene tener a la mano los datos completos del negocio y la documentación del solicitante para facilitar la validación del establecimiento.

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