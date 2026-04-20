Es ley y pocos conductores lo saben: Querétaro multará a quienes conduzcan con esta compañía en el asiento

Una norma activa sorprende a conductores en este estado del centro del país.

Una norma activa sorprende a conductores en este estado del centro del país. | Imagen Ilustrativa generada con IA

Una nueva regulación ya vigente en las calles de Querétaro pone en alerta a miles de conductores del estado. El Reglamento para Movilidad y el Tránsito activa sanciones para quienes conduzcan con cierta compañía ocupando un lugar muy específico del vehículo, y la mayoría no sabe que esta norma existe.

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La ley que pocos conductores conocen en Querétaro

El Artículo 73 del Reglamento para Movilidad y el Tránsito de Querétaro es claro: los conductores deben evitar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de otros usuarios de la vía. Su fracción III prohíbe de forma explícita sostener, cargar o colocar personas o animales entre los brazos y piernas al volante.

La multa por esta infracción va de 10 a 20 UMAs, equivalentes a entre 1,173 y 2,346 pesos, considerando que cada unidad representa 117.31 pesos. No es una sanción menor para el bolsillo de ningún conductor queretano.

Pero el golpe económico no es el único. La autoridad también aplica una quita de 3 puntos de penalización en la licencia de conducir, lo que puede comprometer la vigencia del documento ante infracciones acumuladas.

Pareja multa mascota asiento delantero Si sostienes un animal en el asiento delantero puedes recibir una multa de más de $2,000 pesos (Imagen ilustrativa generada con IA)

¿Qué implica esta sanción para los conductores de Querétaro?

La norma aplica directamente a quienes lleven mascotas o menores entre sus brazos mientras manejan, una práctica más común de lo que parece en zonas urbanas y carreteras del estado. Querétaro multará a conductores sin distinción de si el trayecto es corto o largo.

El riesgo no es solo legal: un animal o persona en el regazo del conductor reduce la capacidad de reacción, interfiere con el volante y eleva la probabilidad de accidente. La ley busca atacar directamente esa conducta de riesgo.

Conocer el reglamento es la mejor defensa ante una infracción. Revisar las disposiciones del Reglamento de Movilidad y Tránsito de Querétaro evita sanciones que combinan pérdida económica con consecuencias directas sobre la licencia de conducir.

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