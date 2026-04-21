Estas placas en Guanajuato tienen hasta el 30 de abril para realizar la verificación vehicular o habrá multas

¿Son tus placas en este estado las que deben verificar este mes?

¿Son tus placas en este estado las que deben verificar este mes? | Centro de Verificación Vehicular Gto-006

Conductores de Guanajuato están en cuenta regresiva: el Gobierno del Estado lanzó un aviso urgente sobre la Verificación Vehicular 2026 para quienes aún no cumplen con el trámite. El incumplimiento tiene un costo económico que pocos anticipan, y la fecha límite ya está encima.

El programa federal busca controlar las emisiones contaminantes de los vehículos en circulación, pero cada estado fija sus propios plazos y tarifas. En Guanajuato, abril no perdona: hay un grupo específico de autos con el tiempo justo antes de que lleguen las multas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las placas con fecha límite el 30 de abril en Guanajuato

Los vehículos con terminación de placa en 3 y 4 son los convocados este mes. Su plazo vence el jueves 30 de abril, sin excepciones ni prórrogas anunciadas.

Quienes cumplan en tiempo recibirán la calcomanía estándar por 375 pesos por coche. Para calcomanías con clasificación doble cero, cero, uno y dos, la tarifa sube a 610 pesos por vehículo.

El trámite aplica a autos con gasolina, diésel, gas L.P. o gas natural. Quedan exentos las motocicletas, vehículos con placa de auto antiguo, maquinaria agrícola, y maquinaria de construcción y minería.

Verificación vehicular Las placas 3 y 4 están obligadas a verificar antes del 30 de abril. (Getty Images)

¿Cuánto te puede costar ignorar la verificación vehicular?

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato estableció sanciones para quienes no verifiquen dentro del periodo asignado. Las multas van de 20 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor oficial del UMA en 117.31 pesos diarios para 2026, según el INEGI, la sanción mínima alcanza los 2,346 pesos. En el extremo máximo, la infracción puede llegar a 4,692 pesos.

Eso significa que ignorar el trámite puede costar hasta 12 veces más que realizar la verificación a tiempo. La aritmética es clara: verificar sale mucho más barato que enfrentar una multa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.