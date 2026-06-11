Es oficial en Jalisco: aprueban en Tlaquepaque nueva reforma que impactará en estos trámites del municipio

Hacer trámites para obras o construcciones en San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, podrá ser más sencillo tras un cambio aprobado por el Ayuntamiento: el Permiso de la Confianza.

La intención de esta iniciativa es reducir tiempos sin eliminar los controles que actualmente existen sobre los proyectos urbanos.

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¿Qué es el Permiso de la Confianza y cómo funcionará en Tlaquepaque?

Según la reforma, este concepto se incorpora dentro del Reglamento de Zonificación Urbana del municipio, la cual consiste en permitir que ciertos trámites avancen con mayor rapidez cuando el solicitante acredita desde el inicio que cumple con las disposiciones urbanísticas aplicables.

Sin embargo, el mecanismo no elimina la supervisión municipal. Las autoridades conservarán facultades de revisión para verificar que las construcciones se apeguen a las reglas vigentes y evitar irregularidades durante el desarrollo de las obras.

¿Qué trámites podrían verse beneficiados?

El nuevo esquema contempla diversos procedimientos vinculados con obras particulares y desarrollos urbanos. Entre ellos se encuentran las licencias para:

Construcciones menores y mayores

Ampliaciones

Bardas y modificaciones a proyectos que ya cuentan con autorización previa.

Obras beneficiadas. Entre la diversidad de trámites beneficiados se encuentran ampliaciones así como intervención de bardas. (México GP / CIE)

¿Qué documentos seguirán siendo necesarios para ejecutar obras en Tlaquepaque?

Entre los requisitos contemplados se encuentran documentos que acrediten la propiedad del inmueble, comprobantes relacionados con el predial y diversos elementos técnicos, como planos y dictámenes vinculados al uso de suelo.

En determinados casos también continuará siendo necesaria la participación de un Director Responsable de Obra. Además, las personas solicitantes deberán manifestar bajo protesta que el proyecto cumple con las disposiciones urbanas establecidas por el municipio.

¿Por qué se aprobó esta reforma en Tlaquepaque?

La iniciativa fue presentada por la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura y aprobada durante la vigésima tercera sesión de Cabildo. El planteamiento parte de la necesidad de reducir demoras que suelen presentarse en algunos trámites relacionados con el desarrollo urbano.

Desde la perspectiva del Ayuntamiento de Tlaquepaque agilizar estos procedimientos podría facilitar la ejecución de proyectos sin dejar de mantener mecanismos de vigilancia sobre el crecimiento de la ciudad.

¿Qué otros acuerdos aprobó el Cabildo?

Durante la misma sesión también se avalaron acciones enfocadas en visibilizar la contribución de mujeres destacadas mediante la nomenclatura de futuros espacios y desarrollos urbanos del municipio.

Asimismo, fue aprobado el reglamento del Sistema Integral de Cuidados, una herramienta orientada al reconocimiento de las labores de cuidado realizadas dentro de los hogares y al impulso de una corresponsabilidad entre integrantes de las familias.

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