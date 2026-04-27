Últimos días en Michoacán: este día cierra el plazo para pagar el refrendo 2026 sin multas y recargos

Michoacán fija fecha definitiva para el pago del refrendo 2026 sin recargos ni sanciones.

Michoacán fija fecha definitiva para el pago del refrendo 2026 sin recargos ni sanciones. | Getty Images

El tiempo se agota para miles de automovilistas en Michoacán. El plazo para pagar el refrendo 2026 sin penalizaciones económicas llega a su fin en cuestión de horas, y quien no actúe a tiempo enfrenta consecuencias directas en su bolsillo.

La obligación aplica a todos los conductores del estado que quieran portar placas vigentes sin multas ni recargos. La Secretaría de Finanzas y Administración ya lanzó la advertencia: este día cierra el período de gracia, y la sanción para quienes lo ignoren es automática.

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Refrendo 2026 en Michoacán: la fecha límite que no puedes ignorar

La Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán confirmó que el jueves 30 de abril de 2026 es el último día para cubrir el refrendo vehicular al 100%, sin cargos adicionales. Pasada esa fecha, el adeudo escala a crédito fiscal.

El incumplimiento activa recargos del 2% mensual sobre el monto original. No es una multa fija: crece cada mes que pase sin que el propietario del vehículo regularice su situación.

La respuesta ciudadana este año fue histórica: más de un millón de conductores ya realizaron el trámite entre enero y abril, lo que generó una recaudación superior a los 1,184 millones de pesos.

¿Cuánto cuesta el refrendo 2026 en Michoacán?

El monto varía según el tipo de vehículo registrado en el estado. La Sala de Prensa de Michoacán atribuye el récord de pagos a la facilidad del sistema en línea, que redujo tiempos y filas.

Estas son las tarifas oficiales vigentes para este año:

Autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas: $1,256.00

$1,256.00 Vehículos de personas con discapacidad: $626.00

$626.00 Remolques: $632.00

$632.00 Motocicletas y cuatrimotos: $401.00

$401.00 Vehículos de demostración: $1,433.00

Los propietarios de motocicletas pagan la tarifa más baja, mientras que los vehículos de demostración cargan con el costo mayor del catálogo oficial.

Requisitos para pagar el refrendo 2026 en Michoacán

El trámite en línea es la opción más rápida: ingresa a refrendodigital.michoacan.gob.mx y proporciona las placas o el número de serie del vehículo. El proceso no requiere desplazamientos ni filas.

Quienes prefieran la ventanilla presencial deben llevar identificación oficial vigente con fotografía y la Tarjeta de Circulación o el último comprobante de pago vehicular.

Identificación oficial vigente con fotografía

Tarjeta de Circulación vigente o último comprobante de pago vehicular

último comprobante de pago vehicular Tarjeta de débito o crédito para pago en oficina recaudadora

Opción de pago en efectivo: solicita una orden de pago y llévala a bancos o centros autorizados

Si no cuentas con tarjeta bancaria, la oficina recaudadora emite una orden de pago en efectivo aceptada en bancos y centros autorizados. Esa alternativa elimina la excusa de no poder cubrir el monto antes del cierre del 30 de abril.

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