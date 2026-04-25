Es oficial en Querétaro: presentan iniciativa de ley que cambiaría para siempre los requisitos del concubinato y la protección de bienes

Las relaciones sociales han ido cambiando conforme pasan los siglos, hoy en día las parejas deciden vivir en concubinato o unión libre.

Las relaciones sociales han ido cambiando conforme pasan los siglos, hoy en día las parejas deciden vivir en concubinato o unión libre. | Pixabay

La diputada María Georgina Guzmán Álvarez presentó ante el Congreso del Estado de Querétaro una iniciativa de reforma al Código Civil que elimina el requisito de convivencia mínima y permite a las parejas elegir su régimen patrimonial.

Este proyecto de ley busca armonizar la legislación local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), suprimiendo barreras que vulneran el derecho a la igualdad. La propuesta de reformar al artículo 273 establece que la estabilidad, la ayuda mutua y el proyecto de vida común prevalecerán sobre los plazos temporales, garantizando derechos de seguridad social, alimentos y sucesiones de forma inmediata para las familias queretanas.

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¿Cuáles son los nuevos requisitos para acreditar el concubinato en Querétaro?

La LXI Legislatura de Querétaro propone sustituir el actual plazo forzoso de tres años por una serie de elementos materiales que demuestren la existencia de una relación de pareja pública y constante:

Estabilidad y afectividad: Demostrar una convivencia real con intención de permanencia.

Demostrar una convivencia real con intención de permanencia. Solidaridad y ayuda mutua: Acciones de apoyo recíproco en el hogar o finanzas.

Acciones de apoyo recíproco en el hogar o finanzas. Patrimonio común: La conformación de bienes compartidos servirá como prueba legal del vínculo.

La conformación de bienes compartidos servirá como prueba legal del vínculo. Procreación de hijos: Se mantiene como un factor de presunción directa de la existencia del concubinato.

Se mantiene como un factor de presunción directa de la existencia del concubinato. Estado Civil: Se suprime la exigencia de estar “libres de matrimonio” para reconocer la realidad de las parejas de hecho.

¿Cómo cambia el régimen patrimonial en Querétaro si se aprueba la reforma del Código Civil?

La iniciativa presentada en el Congreso de Querétaro pretende poner fin a la imposición obligatoria de la comunidad de bienes, otorgando autonomía a los concubinos para decidir sobre su patrimonio, tal como ocurre en el matrimonio civil.

Estos son los cambios más significativos en la protección de bienes:

Elección de régimen: Las parejas podrán optar por la comunidad de bienes o aplicar las reglas de la sociedad conyugal. Fin de la inconstitucionalidad: La reforma atiende la Tesis 41/2022 de la Corte, que calificó de inconstitucional el régimen rígido anterior por violar el libre desarrollo de la personalidad. Certeza jurídica: El patrimonio común no solo se protege, sino que funciona como evidencia para reclamar compensaciones económicas en caso de separación.

¿Qué derechos fundamentales protege esta reforma al Código Civil de Querétaro?

El objetivo central del Grupo Legislativo del Partido Verde es evitar la desprotección jurídica de quienes asumen roles de cuidado o dependencia económica, protegiendo derechos que antes quedaban bloqueados por formalismos.

Derechos garantizados con el nuevo reconocimiento:

Acceso a pensión alimenticia: Posibilidad de demandar sustento económico sin esperar el cumplimiento de plazos extensos.

Posibilidad de demandar sustento económico sin esperar el cumplimiento de plazos extensos. Seguridad Social: Facilidad para dar de alta a la pareja como beneficiaria en instituciones de salud.

Facilidad para dar de alta a la pareja como beneficiaria en instituciones de salud. Sucesiones: Reconocimiento de derechos hereditarios sobre los bienes adquiridos en común.

Reconocimiento de derechos hereditarios sobre los bienes adquiridos en común. Indemnizaciones: Derecho a reclamar compensaciones patrimoniales derivadas de la vida en pareja.

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