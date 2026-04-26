Ni Querétaro ni Guanajuato: Morelos es el estado donde aún puedes evitar la Tenencia 2026 si cumples este requisito

En Morelos, un requisito puntual marca la diferencia entre pagar o no la Tenencia 2026.

En Morelos, un requisito puntual marca la diferencia entre pagar o no la Tenencia 2026. | Getty Images

Los trámites vehiculares en Morelos registran una respuesta positiva por parte de los ciudadanos, según las autoridades locales de la entidad. Sin embargo, miles de conductores aún no completan un paso clave que les permitiría ahorrarse un cobro importante este año.

Morelos se posiciona como el único estado donde puedes evitar la Tenencia 2026 si cumples un requisito a tiempo. La ventana sigue abierta, pero el calendario aprieta y las condiciones cambian en cuanto llegue una fecha específica.

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El requisito para evitar la Tenencia 2026 en Morelos y la fecha límite

Pagar el Refrendo 2026 hasta el 31 de mayo es el único requisito para quedar exento del cobro por derecho a tener auto en la entidad. Quienes completen ese trámite dentro del plazo acceden a un subsidio del 100% en la Tenencia.

El domingo 31 de mayo marca el último día para aprovechar ese beneficio fiscal. A partir del 1 de junio, el sistema estatal activa automáticamente los cargos adicionales sin excepciones.

Jorge Salazar Acosta, titular de la Secretaría de Administración y Hacienda de Morelos, destacó la respuesta positiva de los morelenses en materia de recaudación este año. Aun así, lanzó un llamado a quienes todavía no realizaron el pago para que no dejen pasar el subsidio.

¿Cómo pagar el Refrendo 2026 en Morelos en línea y evitar la Tenencia?

Solo el propietario del vehículo puede realizar este trámite en línea; además, necesitas una cuenta Llave MX activa para acceder al sistema digital del estado:

Ingresa a https://digital.morelos.gob.mx/tramitesdigitales/

Selecciona ‘Refrendo anual vehicular’ y haz clic en ‘Iniciar trámite’.

y haz clic en ‘Iniciar trámite’. Presiona ‘Iniciar sesión’ con los datos de tu cuenta Llave MX.

con los datos de tu cuenta Llave MX. Al entrar, recibes tu recibo y eliges entre pago con tarjeta o línea de captura para liquidar en bancos.

El costo del Refrendo 2026 para autos particulares es de $879.82 pesos mexicanos. Para motocicletas, el monto corresponde a $469.24 pesos mexicanos.

No esperes al último momento: el 31 de mayo es la única fecha que separa el ahorro total del cobro completo por Tenencia en Morelos.

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