¡Se terminó el tiempo para los conductores de Edomex! Estas son las consecuencias de no haber pagado el refrendo antes del 6 de abril

El plazo para pagar el refrendo vehicular en el Estado de México terminó el 6 de abril, y con ello también se cerró la posibilidad de acceder al subsidio a la tenencia.

A partir de ahora, quienes no cumplieron con este trámite enfrentarán costos más altos, teniendo que pagar más de $990 pesos por ambos trámites más otras complicaciones administrativas.

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¿Qué pasa si no pagaste el refrendo antes del 6 de abril?

La consecuencia más importante es la pérdida del subsidio del 100% a la tenencia. Esto significa que, además del refrendo, ahora será necesario pagar la tenencia completa.

En 2026, el refrendo tiene un costo aproximado de $990 pesos para automóviles y $731 pesos para motocicletas, pero al no pagar a tiempo, el gasto puede incrementarse considerablemente, ya que la tenencia suele representar alrededor del 3% del valor del vehículo. Es decir, el pago puede pasar de menos de $1,000 pesos a varios miles, dependiendo del auto.

Este beneficio estaba condicionado a no tener adeudos previos, contar con documentos vigentes y cumplir con el pago dentro del plazo establecido.

¿Habrá multas o recargos por el pago tardío?

De acuerdo con autoridades del Estado de México, una vez vencido el plazo, el adeudo comienza a generar recargos y posibles multas por no haber cumplido en tiempo. Estos cargos adicionales aumentan con el paso del tiempo, lo que eleva el monto total a pagar.

Por ello, aunque ya no se pueda acceder al subsidio, es recomendable regularizar la situación lo antes posible para evitar que la deuda siga creciendo.

¡Tú puedes!

Evita filas y la intervención de terceros. pic.twitter.com/e7mcKWxqUh — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) April 7, 2026

¿Qué problemas puedes tener si no estás al corriente?

No pagar el refrendo también puede afectar otros trámites vehiculares. Entre las principales complicaciones están:

Dificultades para realizar la verificación vehicular

Problemas al hacer cambio de propietario

Imposibilidad de renovar la tarjeta de circulación

Además, en ciertos casos, circular con adeudos podría derivar en sanciones durante operativos. Si el vehículo es remitido al corralón, será necesario liquidar todos los adeudos pendientes antes de poder recuperarlo.

¿Cómo puedes regularizar el pago?

El pago del refrendo y la tenencia se puede realizar en línea, así como en bancos, tiendas de conveniencia y otros puntos autorizados. Aunque el subsidio ya no aplica, regularizarse lo antes posible ayuda a evitar que el adeudo siga aumentando.

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