Es oficial: Morelos permite emplacar autos de otros estados con 100% de descuento en multas

El programa de Morelos subsidia trámites vehiculares foráneos hasta finales de mayo 2026. | Coordinación de Movilidad y Transporte de Morelos | Facebook

El estado de Morelos abrió una ventana única para quienes circulan con placas de otra entidad. Si llegaste a vivir al estado con tu coche, o compraste un vehículo usado fuera de la región, existe un programa oficial que permite emplacar autos de otros estados con beneficios importantes.

El programa tiene fecha de vencimiento y aplica tanto para morelenses que adquirieron un auto foráneo como para quienes se mudaron al estado con su vehículo. Las rebajas incluyen 100% de descuento en multas y otros trámites, pero el tiempo para aprovecharlos se agota pronto.

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Trámites vehiculares con subsidio en Morelos hasta el 31 de mayo de 2026

La Coordinación General de Movilidad y Transporte de Morelos confirmó el programa de regularización vehicular vigente hasta el 31 de mayo de 2026. Para acceder a los beneficios, el vehículo debe ser foráneo y el trámite debe completarse antes del cierre del plazo.

El objetivo oficial del programa es fortalecer la seguridad pública mediante la actualización del padrón vehicular estatal. Cualquier propietario con un auto de otra entidad puede regularizar su situación dentro de este periodo.

Estos son los subsidios y descuentos disponibles:

50% de descuento en Refrendo 2025 y anteriores para vehículos modelo 2020 y anteriores

y anteriores para vehículos modelo 2020 y anteriores 100% de descuento en multas , actualizaciones y recargos

, actualizaciones y recargos Descuento en Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados : 50% para modelos 2016–2020 y 75% para modelos 2015 y anteriores

: 50% para modelos 2016–2020 y 75% para modelos 2015 y anteriores 100% de descuento en Tenencia o Uso de Vehículos (previo pago del Refrendo)

¿Cuánto cuesta emplacar un auto foráneo en Morelos en 2026?

Según la Coordinación General de Movilidad y Transporte, emplacar un auto o camión foráneo en Morelos tiene un costo base de 11 UMAs, equivalentes a $1,290.30 pesos en 2026. El monto varía según el tipo de vehículo que se desee regularizar.

Antes de iniciar el trámite, conviene revisar la tarifa exacta que corresponde al tipo de transporte. Estos son los costos oficiales según categoría:

Autos o camiones foráneos : $1,290.30 pesos

: $1,290.30 pesos Coches de demostración : $1,583.55 pesos

: $1,583.55 pesos Autos para personas con capacidades diferentes : $762.45 pesos

: $762.45 pesos Motocicletas : $703.80 pesos

: $703.80 pesos Autos antiguos : $1,524.90 pesos

: $1,524.90 pesos Remolques: $1,173.00 pesos

El plazo para aprovechar todos los descuentos disponibles vence el domingo 31 de mayo de 2026. Quien regularice su vehículo antes de esa fecha accede tanto al emplazamiento como a los subsidios en multas, tenencia y demás impuestos vehiculares.

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