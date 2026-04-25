Es oficial: el municipio de Nayarit que multará con hasta $4,000 pesos a quienes realicen esta falta muy común

Las autoridades de un municipio de este estado intensifican operativos contra una infracción recurrente entre vecinos.

Las autoridades de un municipio de este estado intensifican operativos contra una infracción recurrente entre vecinos. | Imagen ilustrativa.

Un municipio de Nayarit endurece sus sanciones contra una de las faltas más comunes en espacios públicos. La medida ya tiene respaldo legal y las autoridades advierten que multarán con hasta $4,000 pesos a quienes incurran en esta conducta.

La infracción afecta directamente la imagen urbana y la convivencia vecinal. Quienes realicen esta falta muy común enfrentan no solo una multa económica, sino también la posibilidad de ser detenidos en flagrancia.

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El municipio de Nayarit que ya aplica sanciones por tirar basura

Tepic, capital del estado, es el municipio que oficializa estas sanciones contra quienes tiren basura en la vía pública fuera de horarios o en lugares no autorizados. El titular de los Juzgados Cívicos, Jorge Olivares Flores, confirmó la medida y advirtió que ya se realizaron detenciones, principalmente durante la noche.

Las multas alcanzan 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a cerca de 4 mil pesos. En caso de reincidencia, el juez cívico evalúa cada situación y puede incrementar la sanción según la gravedad y las condiciones del infractor.

Las colonias con mayor incidencia reportada son Las Canteras, Mololoa y Tierra y Libertad. Por eso, las autoridades ya intensificaron operativos de vigilancia en esas zonas específicas.

BASURA-BASILICA.jpg (Noreste.net)

Cómo denunciar y qué otras faltas también se sancionan

Los ciudadanos pueden reportar estas infracciones al número de emergencias 911, directamente en el juzgado cívico o a través de la aplicación “Click por Tepic”, herramienta digital para reportar faltas administrativas.

Además de la basura, los juzgados cívicos atienden quejas por obstrucción de la vía pública —talleres o negocios que invaden calles— y por vecinos ruidosos, con mayor concentración de reportes en la colonia San Juan.

La tala de árboles sin autorización también está prohibida y se sanciona, salvo que exista un dictamen de riesgo emitido por la autoridad ambiental. Las autoridades exhortan a respetar los reglamentos municipales y a mantener limpios los espacios públicos.

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