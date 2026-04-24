El municipio de Edomex que construirá 96 casas como parte del lanzamiento de un programa de vivienda

El programa de vivienda de Edomex construirá 96 casas en Teotihuacán.

El programa de vivienda de Edomex construirá 96 casas en Teotihuacán. | Instagram @delfinagomezalvarez

Se puso en marcha el Programa Vivienda para el Bienestar en el Estado de México (Edomex) con un primer objetivo de construir casi 100 casas para garantizar acceso a la vivienda digna a familias de bajos recursos.

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¿Cuál es el municipio de Edomex donde se construirán 96 casas?

Durante su primera etapa, el programa de vivienda de Edomex construirá 96 casas en Teotihuacán. Conforme a lo planificado, estas construcciones estarán ubicadas dentro de un predio de 6 mil 800 metros cuadrados donado por el ayuntamiento y beneficiará a 384 personas del municipio.

El programa de vivienda de Edomex tendrá alcance estatal y contempla la construcción de 36 mil casas en todo el estado, coordinadas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, la medida busca atender una de las principales demandas sociales, el acceso a vivienda. Por su parte, Carlos Maza Lara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, sostuvo que el propósito es crear entornos seguros y dignos y ofrecer servicios básicos como agua potable y conectividad.

Además de fortalecer el patrimonio de las familias, estas obras generan empleo y dinamizan la economía local, celebró la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez.

¿Cómo registrarse en el programa Vivienda para el Bienestar en Edomex?

Conavi mantiene abierto el pre-registro al programa Vivienda para el Bienestar. Para hacerlo, los interesados deben ingresar al sitio web oficial y completar el formulario con los datos personales.

Los criterios de elegibilidad para ingresar al programa son:

Tener 18 años o más.

Contar con un ingreso familiar máximo de 17,800 pesos.

No ser derechohabiente de seguridad social.

No contar con vivienda propia.

No haber recibido apoyo previo.

Sumado a eso, los habitantes de Edomex que quieran formar parte del programa deben presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial

Comprobante de ingreso

Comprobante de domicilio

Comprobante de estado civil

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