Querétaro comienza a multar a conductores por el accionar de las personas que lleva en su vehículo

Querétaro y una medida que tomó por sorpresa a muchos.

Querétaro y una medida que tomó por sorpresa a muchos. | Imagen ilustrativa

A partir de este año, los automovilistas en Querétaro enfrentan una nueva disposición legal que los hace responsables directos de la seguridad de sus acompañantes. Según el reglamento vigente, ya no basta con que el chofer cumpla con las normas; ahora, las autoridades pueden sancionarte si alguno de tus pasajeros no lleva puesto el cinturón de seguridad, trasladando la carga de la infracción y el costo económico exclusivamente a quien se encuentra tras el volante.

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El Reglamento de la Movilidad y el Transporte de Querétaro es tajante en su Artículo 28, Fracción XV. La normativa establece que el conductor es el responsable jurídico de que todos los pasajeros utilicen correctamente el cinturón de seguridad. Si tu copiloto decidió quitárselo porque “le apretaba” o si los amigos que llevas atrás van “libres”, la multa llegará directamente a tu bolsillo y a tu historial de manejo.

Querétaro: ¿De cuánto es la multa por no utilizar el cinturón en el vehículo?

Manejar en la capital queretana o en sus zonas conurbadas exige hoy una inspección visual rápida antes de meter primera. El descuido de un tercero puede salirte caro. La sanción económica se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y los montos actuales para este 2026 se mueven en los siguientes rangos:

Costo mínimo: Alrededor de 586 pesos.

Alrededor de 586 pesos. Costo máximo: Hasta 1,173 pesos.

Sanción administrativa: Se te restará 1 punto de la licencia de conducir.

Perder puntos en la licencia no es un tema menor. En el sistema de movilidad de Querétaro, acumular estas infracciones puede derivar en la suspensión temporal de tu derecho a conducir, lo que convierte a un “olvido” del copiloto en un problema de logística personal a largo plazo.

El conductor como garante de la seguridad vial en Querétaro

Muchos ciudadanos argumentan que cada adulto debería ser responsable de su propia integridad. Sin embargo, la lógica de las autoridades queretanas busca reducir las muertes por hechos de tránsito mediante la figura del “conductor garante”. Al ser tú quien tiene el control del vehículo, tienes la autoridad (y ahora la obligación legal) de exigir que se cumplan las reglas antes de avanzar un solo metro.

El uso del cinturón de seguridad (Getty Images)

No importa si el trayecto es muy corto o si vas por la Autopista México-Querétaro; la norma no distingue distancias ni velocidades. La única excepción que el reglamento contempla es para los vehículos de emergencia, donde el personal operativo tiene protocolos distintos por la naturaleza de su labor. Para el resto de los mortales, la regla aplica parejo.

Para evitar que una salida familiar o un viaje con amigos termine en un trago amargo con los agentes de movilidad, considera estos puntos esenciales:

Check-list obligatorio: Antes de encender el motor, confirma que escuchaste el “clic” de todos los ocupantes.

Antes de encender el motor, confirma que escuchaste el “clic” de todos los ocupantes. Sistemas de retención infantil: Si viajas con menores, ellos deben ir en sus sillas especiales según su talla y peso; un cinturón mal puesto en un niño también cuenta como infracción.

Si viajas con menores, ellos deben ir en sus sillas especiales según su talla y peso; un cinturón mal puesto en un niño también cuenta como infracción. Cero arranques prematuros: Establece como regla en tu auto que el vehículo no se mueve hasta que todos estén asegurados.

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