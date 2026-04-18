La Secretaría de Transporte de Jalisco lanza un mensaje para todos los conductores que deban renovar la licencia de conducir

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en Jalisco? | Imagen ilustrativa

La Secretaría de Transporte de Jalisco mantiene habilitado el sistema de citas para tramitar o renovar la licencia de conducir, obligatoria para motociclistas, automovilistas y choferes que circulen por el Área Metropolitana de Guadalajara.

El cumplimiento de esta normativa es indispensable para evitar sanciones conforme a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. Mantener este documento vigente asegura el derecho a la movilidad y certifica la aptitud técnica frente a las dependencias de seguridad vial del estado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los requisitos para sacar la licencia de conducir en Jalisco en 2026?

La Secretaría de Transporte exige la presentación de documentos en original y copia. Para quienes gestionan el documento por primera vez, es obligatorio aprobar los exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo.

Requisitos oficiales para tramitar o renovar la licencia de conducir en Jalisco:

Identificación vigente: Presentar INE, pasaporte o cartilla militar.

Presentar INE, pasaporte o cartilla militar. Comprobante de domicilio: Recibo de CFE, SIAPA o Telmex no mayor a 90 días.

Recibo de CFE, SIAPA o Telmex no mayor a 90 días. CURP: Entrega una impresión actualizada al año 2026.

Entrega una impresión actualizada al año 2026. Tipo de sangre: Proporcionar el dato clínico exacto.

Proporcionar el dato clínico exacto. Curso vial: Presentar constancia (obligatorio para motociclistas, menores de edad y transporte público).

Presentar constancia (obligatorio para motociclistas, menores de edad y transporte público). Certificado médico: Solo para conductores de 75 años o más, expedido por una dependencia de salud oficial.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Jalisco en 2026?

La Secretaría de Hacienda Pública actualizó los montos para el ejercicio fiscal 2026. El costo varía según la categoría del vehículo y si se trata de un trámite nuevo o un refrendo (renovación).

Costos para Licencia Nueva:

Automovilista: $913

$913 Chofer: $1,030

$1,030 Motociclista: $600

$600 Transporte Público/Privado: $1,251

$1,251 Permiso para menor (6 meses): $557

$557 Permiso para menor (1 año): $1,143

Costos para Refrendo:

Automovilista: $766

$766 Chofer: $913

$913 Motociclista: $500

$500 Transporte Público/Privado: $1,143

¿Dónde pagar y cómo agendar cita para la licencia en Jalisco?

Para agilizar el proceso, la Secretaría de Transporte recomienda el pago anticipado y la programación de una cita digital para evitar las filas en los módulos físicos.

Pasos para una gestión rápida:

Agenda tu cita: Ingresa al portal oficial de SETRAN para elegir día y hora. Realiza el pago: Utiliza el portal gobjal.mx/PagoLicencia para pagar en línea o genera tu formato para ventanilla. Puntos de pago: Acude a las recaudadoras de la Secretaría de Hacienda Pública o bancos (considera que el pago en bancos tarda 72 horas en reflejarse). Extravío: Si tu licencia vencida no aparece, solicita una certificación con un costo extra de $60.

Renovacion licencia de conducir NL Cómo hacer la renovación de la licencia de conducir. (Getty Images)

¿Qué tipos de licencia existen en Jalisco y cuál te corresponde?

Identificar la categoría correcta es fundamental para evitar multas por parte de la Policía Vial de Jalisco. La Secretaría de Transporte clasifica los permisos de la siguiente manera:

Licencia Tipo A: Para automovilistas particulares.

Para automovilistas particulares. Licencia Tipo M: Exclusiva para conductores de motocicletas.

Exclusiva para conductores de motocicletas. Licencia Tipo C: Para choferes de carga, taxis o plataformas digitales.

Para choferes de carga, taxis o plataformas digitales. Licencia Tipo D: Específica para operadores de transporte público.

Los módulos de Oficinas Centrales atienden de lunes a viernes (8:30 am a 6:00 pm) y sábados previa cita. Para residentes del interior del estado, la SETRAN mantiene activos módulos regionales con horarios específicos que puedes consultar en su sitio web oficial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.