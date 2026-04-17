Es oficial en Hidalgo: estas placas tienen hasta el 30 de abril para verificar o pagarán multa

Verificar a tiempo evita multas para ciertas placas en este estado de México este abril. | FB: Portal Contrapuntos

El tiempo se acorta para miles de automovilistas en Hidalgo y el gobierno estatal ya dejó claro quiénes deben cumplir con la Verificación Vehicular antes del 30 de abril o enfrentarán sanciones económicas inmediatas que afectan directo al bolsillo. Si todavía no revisas si tu carro entra en esta lista obligatoria, cada día que pasa sin actuar te acerca más a una multa que pudo evitarse.

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¿Qué placas deben verificar antes del 30 de abril en Hidalgo?

Los vehículos con engomado rojo y verde tienen fecha límite fija este mes de abril de 2026, y la autoridad no contempla excepciones ni prórrogas para quienes no cumplan dentro del calendario oficial establecido. Si tu carro pertenece a alguna de estas categorías de engomado, el trámite de verificación es una obligación legal que vence sin margen el próximo 30 de abril.

Lo mismo aplica para todos los propietarios de vehículos con terminación de placa 3 y 4, quienes también forman parte del grupo convocado este mes por las autoridades de movilidad del estado de Hidalgo. No hay notificación personal, no hay recordatorio oficial: la responsabilidad de verificar dentro del plazo recae completamente sobre el dueño del vehículo.

Verificar dentro del plazo es un trámite que toma poco tiempo y que, con el subsidio estatal del 50%, resulta considerablemente más accesible de lo que muchos conductores creen. Ignorar la fecha límite, en cambio, convierte un gasto menor y planificado en una sanción que puede duplicar o incluso triplicar lo que habrías pagado actuando a tiempo.

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Multas por no verificar en Hidalgo: los números que debes conocer

Cada día que pasa fuera del plazo oficial acerca la sanción económica y el monto sube de forma directa según el tiempo que transcurra sin que el propietario cumpla con la verificación vehicular obligatoria en Hidalgo. Estas son las cifras exactas que establece la autoridad para quienes no verifiquen en abril:

$880 pesos si el retraso va de 1 día a 6 meses.

si el retraso va de 1 día a 6 meses. $1,760 pesos si superas los 6 meses de incumplimiento.

La multa más baja ya supera con creces el costo de verificar a tiempo con el descuento oficial aplicado, lo que hace que el retraso no tenga ninguna justificación económica para el propietario del vehículo. Pagar la sanción nunca será más conveniente que cumplir dentro del plazo: el 30 de abril es la única fecha que importa para evitar este gasto innecesario.

Costos de la Verificación Vehicular 2026 en Hidalgo: hay subsidio del 50%

El precio de la verificación no es el mismo para todos los vehículos, ya que varía directamente según el tipo de holograma que posea el carro y el nivel de emisiones contaminantes que registre en la revisión técnica oficial. El gobierno del estado de Hidalgo aplica un subsidio del 50% sobre las tarifas base, lo que reduce de forma significativa el desembolso final para el propietario:

Holograma Doble Cero: $1,421 pesos (con subsidio, menos de $750).

$1,421 pesos (con subsidio, menos de $750). Holograma Cero: $711 pesos.

$711 pesos. Hologramas 1 y 2: $494 pesos.

$494 pesos. Verificación voluntaria: $494 pesos.

$494 pesos. Vehículos exentos: $235 pesos.

Los precios de la lista anterior corresponden a las tarifas sin aplicar el descuento oficial del 50%, por lo que el costo real al momento del trámite será considerablemente menor para la mayoría de los propietarios que verifiquen dentro del plazo. La única condición para aprovechar esta rebaja es una sola: cumplir antes de que venza el 30 de abril.

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