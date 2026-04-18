Es oficial en Aguascalientes: todos los autos con estas placas deben hacer la verificación vehicular en abril y el reloj corre

La fecha límite para completar la verificación vehicular depende del último número de la placa.

La fecha límite para completar la verificación vehicular depende del último número de la placa. | FIA

Los propietarios de vehículos deben cumplir con el pago de verificación vehicular en Aguascalientes y el reloj corre, ya que se acerca la fecha límite para cumplir con esta obligación para los automóviles con placas terminadas en 7 y 8.

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¿Qué autos deben realizar la verificación vehicular?

En Aguascalientes, la verificación se realiza una sola vez al año en el caso de los vehículos particulares, dos veces al año en el caso de los de uso intensivo y tres para los vehículos de transporte público.

El calendario semestral de verificación se establece conforme al último dígito de la placa del vehículo. De esta manera, las placas terminadas en 7 y 8 que realizan la verificación dos veces al año deben completar el primer periodo de verificación en abril.

En tanto, el segundo periodo de verificación para este grupo de vehículos es en octubre.

Los autos deben acudir a cualquiera de los 31 Centros de Verificación Vehicular en el Estado, “para obtener un certificado de baja emisión, en el que se señala que el vehículo cumple con los límites máximos de emisiones a la atmósfera establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas”, detalla el sitio web oficial del gobierno.

Calendario de verificación vehicular de Aguascalientes. (Gobierno del Estado de Aguascalientes)

¿Cuáles son los requisitos para hacer la verificación vehicular en Aguascalientes?

Para completar el trámite, los propietarios de vehículos de Aguascalientes deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial.

Tarjeta de circulación.

Último certificado de verificación.

Además, deben cubrir el monto del trámite. Y, en el caso de los autos nuevos, presentar una copia de factura o carta factura.

Para obtener más información al respecto y acceder al directorio de los verificentros, el estado de Aguascalientes sugiere ingresar al sitio web oficial del gobierno.

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