Ni León ni Irapuato: las dos ciudades de Guanajuato que fueron nominadas a las mejores del mundo en 2026

Dos ciudades de Guanajuato están nominadas a prestigiosos premios de turismo. | Secretaría de Turismo Guanajuato

El estado de Guanajuato ha vuelto a dar un golpe de autoridad en el sector turístico internacional. Sus dos joyas más preciadas, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, ambas catalogadas como Ciudades Patrimonio, han sido oficialmente nominadas en los Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2026. Este certamen es considerado uno de los termómetros más importantes de la industria a nivel mundial, ya que depende del voto directo de millones de viajeros que evalúan la excelencia de cada destino.

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¿Por qué estas dos ciudades de Guanajuato destacan en el ranking internacional?

La nominación simultánea responde a una mezcla de infraestructura moderna y respeto por la identidad histórica. Mientras que León e Irapuato son motores económicos y de servicios, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende se han especializado en la experiencia sensorial del turista.

Los puntos clave que los viajeros evalúan este año son:

Autenticidad: La capacidad de conservar tradiciones vivas y arquitectura colonial.

La capacidad de conservar tradiciones vivas y arquitectura colonial. Gastronomía: Una oferta que combina la cocina tradicional guanajuatense con propuestas de alta gama.

Una oferta que combina la cocina tradicional guanajuatense con propuestas de alta gama. Hospitalidad: La calidez en el servicio, un factor determinante para el público de Condé Nast.

La calidez en el servicio, un factor determinante para el público de Condé Nast. Cultura y Arte: Desde los callejones emblemáticos de la capital hasta la vibrante escena artística de San Miguel.

¿Qué impacto tiene esta nominación para Guanajuato en 2026?

Estar en la lista de los Readers’ Choice Awards funciona como un escaparate de promoción masiva. Para San Miguel de Allende, esto refuerza una trayectoria ya consolidada, pues ha sido elegida anteriormente como la “mejor ciudad pequeña del mundo” en múltiples ocasiones.

Por otro lado, para Guanajuato Capital, representa una oportunidad para mostrar su valor como cuna de la Independencia ante nuevos mercados internacionales.

Más allá del trofeo, la presencia de ambas ciudades en el listado busca:

Atracción de divisas: Incrementar el flujo de visitantes extranjeros durante el resto del año. Validación auténtica: Al basarse en votaciones del público, el reconocimiento es una prueba real de que la experiencia del turista es satisfactoria. Innovación turística: Reforzar el compromiso del estado con la calidad y la conservación del patrimonio histórico.

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