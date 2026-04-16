Estas placas en Guanajuato ya están obligadas a hacer la verificación vehicular desde abril y el tiempo corre

La multa por no realizar este trámite parte desde los $2,346 pesos.

La multa por no realizar este trámite parte desde los $2,346 pesos. | Getty Images

Los vehículos con placas terminación 1 y 2 en Guanajuato ya deben cumplir con la verificación vehicular correspondiente al primer semestre de 2026. El periodo inició en abril y concluirá en mayo, por lo que las y los conductores aún están a tiempo de realizar el trámite y evitar sanciones.

De acuerdo con el calendario oficial de Guanajuato, este proceso es obligatorio y se realiza dos veces al año conforme al último dígito de la placa, por lo que no cumplir dentro del plazo puede derivar en multas económicas.

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Calendario completo de verificación vehicular 2026 en Guanajuato

El programa se organiza de la siguiente manera durante el primer semestre:

5 y 6: enero – febrero

7 y 8: febrero – marzo

3 y 4: marzo – abril

1 y 2: abril – mayo

9 y 0: mayo – junio

Esto significa que los vehículos con placas 1 y 2 se encuentran actualmente en su periodo vigente y deben cumplir hasta el día 30 mayo.

¿Cómo hacer la verificación vehicular?

El trámite se realiza en centros de verificación autorizados y consiste en una prueba de emisiones contaminantes para evaluar el estado del vehículo.

El proceso incluye:

Acudir a un verificentro autorizado

Presentar el vehículo en condiciones adecuadas

Realizar la prueba de emisiones

Obtener el holograma correspondiente

En algunos casos, se puede agendar cita previa dependiendo del centro.

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Requisitos para verificar en Guanajuato

Para completar el trámite, se recomienda contar con:

Tarjeta de circulación vigente

Comprobante de verificación anterior (si aplica)

Vehículo en buen estado mecánico

Multas por no verificar a tiempo

Las autoridades estatales establecen sanciones para quienes no cumplan con la verificación dentro del periodo correspondiente. Estas multas pueden ir de 20 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, el valor oficial de la UMA es de 117.31 pesos diarios, según el INEGI , por lo que la sanción equivale aproximadamente a:

Mínimo: 2,346 pesos

2,346 pesos Máximo: 4,692 pesos

Es de resaltar que la multa no se aplica de inmediato tras finalizar el periodo de verificación asignado. Esta se puede realizar cuando se detecte la omisión del proceso en operativos o revisiones o en el proceso de otro requerimiento vehicular.

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