Es oficial en Guanajuato: todas estas personas están obligadas a hacer la verificación vehicular 2026

La verificación vehicular 2026 en este estado ya tiene responsables definidos.

La verificación vehicular 2026 en este estado ya tiene responsables definidos. | Getty Images

Circular sin este documento en Guanajuato puede costarte caro en 2026. El Programa Estatal de Verificación Vehicular ya entró en vigor, y hay un grupo específico de personas obligadas a someter su unidad al proceso antes de que venza su plazo. ¿Tu placa está en la lista?

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¿Quiénes están obligados a verificar su vehículo en Guanajuato?

La ley no deja margen de duda: toda persona propietaria o poseedora de un vehículo automotor que use gasolina, diésel, gas LP o gas natural debe someterse al programa. Aplica para unidades registradas y en circulación dentro del estado.

Si tu vehículo viene de otra entidad federativa, hay una excepción importante. Los autos con distintivo de verificación vigente de otro estado reciben reconocimiento oficial en Guanajuato, sin necesidad de repetir el trámite.

¿Y cuándo te toca? En abril, el calendario establece que verifican quienes tienen placas con terminación 1 y 2. Consulta tu placa antes de que se agote el plazo.

verificacion guanjuato.jpg Las placas terminadas en 1 y 2 deben realizar la verificación sí o sí en abril. (Centro de Verificación Vehicular Gto-006)

Costos de la verificación vehicular en Guanajuato 2026

Los precios varían según el tipo de constancia y distintivo que corresponda a tu vehículo. Aquí el desglose oficial:

Constancia tipo Usual: $375.00

$375.00 Reposición de constancia Usual: $102.00

$102.00 Constancia tipo “00”, “0”, “1” y “2”: $610.00

$610.00 Reposición de constancia “00”, “0”, “1” y “2”: $128.00

$128.00 Constancia tipo Exento: $0.00 (sin costo)

$0.00 (sin costo) Reposición de distintivo Exento: $0.00 (sin costo)

No verificar en tiempo y forma genera sanciones. Cumplir con este programa también es una contribución directa a la calidad del aire en Guanajuato.

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