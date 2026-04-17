Es oficial: Guanajuato prohibirá durante 20 años construir en estas zonas

La medida busca frenar la pérdida de cobertura forestal. | Instagram marisaortizman y itzelmendomx

El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los Municipios de Guanajuato. La medida incluye la prohibición de construir en algunas zonas durante 20 años.

El fin es contribuir a la protección de los recursos forestales y garantizar la recuperación de los espacios naturales degradados.

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¿Dónde estará prohibido construir en Guanajuato?

A partir de la disposición legislativa, estará prohibido realizar “cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable” en terrenos forestales incendiados de Guanajuato.

El dictamen, que fue aprobado por unanimidad, establece un plazo de 20 años de la prohibición a partir del siniestro.

¿Por qué Guanajuato prohíbe cambios de uso de suelo tras incendios forestales?

Según declaró la diputada Luz Itzel Mendo González la aprobación del Congreso busca:

Establecer que los terrenos afectados por incendios en Guanajuato conserven su vocación forestal durante 20 años.

en conserven su vocación forestal durante 20 años. Limitar el cambio de uso de suelo , orientando las acciones exclusivamente hacia procesos de restauración o manejo forestal sustentable.

, orientando las acciones exclusivamente hacia procesos de restauración o manejo forestal sustentable. Fortalecer el marco jurídico estatal para frenar la pérdida de cobertura forestal.

Esta medida cobra relevancia ya que, tal como explicó la funcionaria, entre 2018 y 2024 se devastaron más de 38,000 hectáreas por incendios, más 8,500 hectáreas adicionales en 2025. Por este motivo, subrayó la congresista, es necesario priorizar la restauración y conservación de suelos estratégicos para la recarga de acuíferos y la regulación del clima.

Los bosques son fábricas de agua y activos ambientales estratégicos para la supervivencia de la entidad frente al estrés hídrico y el cambio climático, agregó la diputada María Isabel Ortiz Mantilla durante su intervención.

El plazo de 20 años de veda en el cambio de uso de suelo en los terrenos afectados por incendios en Guanajuato es una medida necesaria, agregó Ortiz Mantilla, ya que un ecosistema forestal tarda alrededor de 15 años en recuperar su materia orgánica y cobertura vegetal.

Además, agregó, la protección del suelo es la clave para reducir la vulnerabilidad territorial, dado que su degradación encarece las soluciones futuras y compromete el derecho de las próximas generaciones a un medio ambiente sano; y frena la especulación inmobiliaria que en ocasiones puede motivar incendios provocados.

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