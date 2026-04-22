Es oficial Edomex: adultos mayores de 70 años pueden sacar licencia de conducir, pero por ley deberán cumplir estos requisitos

Autoridades mexiquenses suelen realizar pruebas de visión, audición, reflejos, entre otras, para adultos mayores.

Autoridades mexiquenses suelen realizar pruebas de visión, audición, reflejos, entre otras, para adultos mayores. | Camille Tokerud/Getty Images

En el Estado de México, cada vez más personas adultas mayores buscan mantener su independencia a través de la conducción, lo que ha generado dudas sobre si existe un límite de edad para tramitar o renovar la licencia.

La realidad es que en el Estado de México no hay una edad máxima establecida por ley. Esto significa que personas de 70 años o más pueden obtener o renovar su licencia de conducir, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

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¿Hay una edad límite para tramitar la licencia?

La normativa vigente solo establece una edad mínima de 18 años para poder conducir, pero no fija un tope máximo. Esto permite que las personas adultas mayores continúen manejando de forma legal si cumplen con los lineamientos correspondientes.

Este enfoque prioriza la capacidad del conductor por encima de su edad, evitando restricciones automáticas y enfocándose en las condiciones reales de cada persona.

¿Qué evaluaciones pueden solicitarse?

Las autoridades pueden requerir un examen de aptitudes para asegurar que la persona cuenta con las condiciones necesarias para conducir de forma segura.

Estas evaluaciones pueden revisar aspectos como:

Visión

Audición

Reflejos

Condiciones físicas y mentales

El objetivo es reducir riesgos en las vialidades y garantizar que quienes conducen puedan reaccionar adecuadamente ante cualquier situación.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, los requisitos son los mismos para todos los solicitantes:

Conoce los requisitos para tramitar tu licencia de conducir en el #EstadoDeMéxico.

Localiza los módulos y acércate:

🖥️ https://t.co/LvlLTOzais pic.twitter.com/lupmJvpy4X — Gobierno del Estado de México (@Edomex) February 10, 2025

¿Qué recomendaciones hay para adultos mayores?

Aunque no son obligatorias, especialistas sugieren tomar ciertas precauciones para conducir con mayor seguridad:

Realizar chequeos médicos de forma periódica

Consultar a un médico si se consumen medicamentos que puedan afectar la reacción

Evitar manejar de noche o con baja visibilidad

Informar a familiares sobre traslados frecuentes

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