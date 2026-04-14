Ni transporte público ni auto propio: esta es el principal medio de transporte en México, según un sorprendente estudio

De acuerdo con el estudio, el mercado de movilidad por aplicación en México supera los $2,350 millones de dólares actualmente.

De acuerdo con el estudio, el mercado de movilidad por aplicación en México supera los $2,350 millones de dólares actualmente. | Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

La forma en que las personas se mueven en México está cambiando rápidamente. Aunque durante años el transporte público y el auto propio dominaron los traslados, un estudio reciente revela que las aplicaciones de movilidad están ganando terreno y posicionándose como la opción con mayor crecimiento en el país.

De acuerdo con el análisis “Así se mueve México”, elaborado por DiDi y Kantar, cada mes alrededor de 260 millones de personas utilizan algún tipo de transporte en las principales zonas metropolitanas, y el 68% de ellas se desplaza principalmente para trabajar o estudiar.

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¿Son las apps el principal medio de transporte en México?

En términos de uso individual, el camión sigue siendo el medio más utilizado con 24% de preferencia, seguido por las aplicaciones de movilidad con 17% y el Metro con 15%. Sin embargo, el estudio subraya que las apps son el segmento con mayor crecimiento y el que más ha transformado los hábitos de traslado.

Actualmente, el mercado de movilidad por aplicación en México supera los $2,350 millones de dólares, impulsado por nuevas soluciones como la electromovilidad y servicios premium.

Conductor de DiDi se roba equipaje de usuarios Muchas personas suelen combinar el transporte público con aplicaciones para completar sus trayectos. (Archivo)

Ni auto ni transporte público: así están cambiando los hábitos

Uno de los datos más relevantes en el estudio señala que el 63% de las personas con automóvil considera a las apps como su principal sustituto en ciertos contextos. De hecho, al menos el 50% de quienes tienen auto optan por no usarlo en situaciones específicas.

Las razones son claras: seguridad al salir de noche (41%), comodidad (36%), condiciones de ciertas zonas (35%), rapidez (32%) y la falta de estacionamiento (27%). Esto refleja que la decisión de movilidad ya no depende solo de la propiedad de un vehículo, sino de factores prácticos del día a día.

Un sistema donde las apps ganan protagonismo

El crecimiento también se explica por su integración con otros medios. Muchas personas combinan transporte público con aplicaciones para completar sus trayectos, especialmente en el llamado “último tramo”.

En 2025, alrededor de 29 millones de usuarios realizaron al menos un viaje en estas plataformas, lo que equivale a casi uno de cada cuatro mexicanos. Además, las descargas han mantenido un crecimiento constante, con un aumento anual reciente del 6%.

La movilidad en México ya cambió

Más que un solo medio dominante, el estudio muestra una transformación profunda. Incluso factores como la seguridad han impulsado el uso de estas plataformas, donde las mujeres representan el 62% de los usuarios en horarios diurnos.

A la par, la movilidad ecológica vinculada a estos servicios ha crecido 22% en el último año y 38% en los últimos cuatro, reflejando un cambio en la forma de trasladarse.

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