Requisitos y costos para tramitar la licencia de conducir permanente si vives en Edomex en 2026

Aunque no lo creas, automovilistas del Estado de México (Edomex) tienen la posibilidad de obtener la licencia de conducir permanente en 2026, aun cuando el trámite es gestionado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX).

Esta medida busca facilitar la movilidad de miles de mexiquenses que diariamente se trasladan a la capital por trabajo o estudios. De acuerdo con la autoridad capitalina, el documento cuenta con validez oficial en todo el país, lo que elimina la necesidad de renovaciones.

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Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX si eres del Edomex

Para iniciar el proceso, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, sin importar que su comprobante de domicilio sea del Edomex.

Los principales documentos y condiciones son:



Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cartilla militar)

(INE, pasaporte o cartilla militar) Comprobante de domicilio (puede ser del Edomex o CDMX)

(puede ser del Edomex o CDMX) Comprobante de pago de mil 500 pesos mediante línea de captura

mediante línea de captura Tener una cuenta activa en Llave CDMX

No contar con adeudos por infracciones de tránsito

de tránsito Biometría actualizada en el sistema

Aprobar examen, únicamente en caso de tramitarla por primera vez.

Las autoridades detallaron que quienes ya cuentan con una licencia vigente pueden realizar el trámite de manera más ágil, sin necesidad de presentar examen.

Esta es la lista de módulos donde podrás tramitar la licencia permanente en CDMX

Paso a paso para tramitar la licencia permanente en línea

El proceso digital permite a los automovilistas evitar filas y completar el trámite desde casa. Para ello, es necesario seguir estos pasos:



Iniciar sesión o crear una cuenta en Llave CDMX

Seleccionar la opción “Renovación de licencia de conducir”

Subir los documentos solicitados en formato digital

en formato digital Realizar el pago en línea o descargar la línea de captura

o descargar la línea de captura Esperar la confirmación vía correo electrónico

Una vez aprobado el trámite, los usuarios podrán descargar su licencia digital, la cual tiene la misma validez que la versión física. Además, existe la opción de imprimirla sin costo adicional antes de que concluya 2026.

La Licencia permanente en CDMX 2026 exige estos dos requisitos obligatorios y no habrá excepciones Conoce las condiciones clave que exige el gobierno para obtener la licencia de conducir permanente en CDMX y completar el proceso en 2026. 06 marzo, 2026

Costo y fecha límite para tramitar la licencia permanente 2026

El costo oficial de la licencia permanente es de mil 500 pesos para este año, tanto para habitantes de CDMX como del Estado de México. El pago puede tardar hasta 72 horas en verse reflejado en el sistema.

Este documento autoriza la conducción de automóviles particulares de hasta 12 plazas, así como vehículos de carga ligera menores a 3.5 toneladas.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 2026. Posteriormente, los conductores deberán ajustarse al esquema tradicional de renovación de licencias, conforme a la normativa vigente.

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