Es oficial en Veracruz: estas placas tienen hasta el 30 de abril para verificar o pagarán multa

Las autoridades del estado ya fijaron quién debe verificar antes del 30 de abril.

Las autoridades del estado ya fijaron quién debe verificar antes del 30 de abril. | Imagen ilustrativa

Abril llegó con una lista de trámites que no admiten demora para los automovilistas en Veracruz. La verificación vehicular es obligatoria en la entidad —tanto para vehículos particulares como de servicio público— y quienes no cumplan antes del 30 de abril enfrentarán consecuencias económicas directas.

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Las placas que deben verificar antes de que venza el plazo

El engomado rojo corresponde al periodo de abril: si tus placas terminan en 3 o 4, este mes es tu fecha límite para acudir a un verificentro. No hay margen: el calendario de verificación en Veracruz es fijo y cada terminación tiene su ventana asignada.

Los costos del trámite en abril son:

Automovilistas al corriente: 476 pesos

476 pesos Automovilistas con rezago: 496 pesos

496 pesos Automovilistas con atraso acumulado: 952 pesos

Presentarse al verificentro requiere el vehículo en buenas condiciones mecánicas y la documentación completa. Si el auto no pasa la prueba, el conductor puede corregir las fallas y volver a intentarlo.

placas veracryz Reemplacar o no reemplacar: la clave está en el año de tus placas si vives en Veracruz (Gobierno de Xalapa)

Cuánto pagarás de multa si no verificas tus placas en Veracruz

No verificar en el periodo que corresponde a tus placas en Veracruz tiene un costo que va más allá del trámite. La sanción oficial se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor vigente es de 117.31 pesos.

El rango de multa va de 5 a 15 UMAs, lo que equivale a:

Multa mínima (5 UMAs): 586.55 pesos

586.55 pesos Multa máxima (15 UMAs): 1,759.65 pesos

La diferencia entre verificar a tiempo y ignorar el plazo del 30 de abril puede superar los mil pesos en sanciones. Pagar la multa, además, no exime al conductor de cumplir con la verificación vehicular obligatoria.

Hologramas 2026 y lo que debes saber antes de ir

Los verificentros de Veracruz operan hoy con hologramas 2024 y 2025, pero las autoridades de la Asociación de Verificentros confirmaron que la documentación para emitir los de 2026 llegará la próxima semana. Mientras tanto, hay stock suficiente de distintivos habilitados para atender a todos los solicitantes.

Junto al holograma, el verificentro entrega un documento oficial sellado por el Gobierno del Estado que valida la verificación. Ese papel protege al conductor ante cualquier revisión de autoridades durante la transición.

Cumplir con la verificación abre la puerta al subsidio en la tenencia vehicular 2026 y es requisito indispensable para trámites como el reemplacamiento. Quien no verifique en su periodo pierde estos beneficios fiscales de forma automática.

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