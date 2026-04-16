No hacer la verificación vehicular en CDMX puede generar multas de miles de pesos | Yael Toribio | adn Noticias

Si tu auto tiene engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 esta nota es para ti, pues este próximo 30 de abril termina el periodo ordinario para realizar la verificación vehicular en la Ciudad de México (CDMX), lo cual significa que pasada la fecha, se podrían comenzar a aplicar las multas económicas correspondientes.

De acuerdo con el calendario de verificación 2026 presentado por la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), las y los conductores que tengan autos con las características antes mencionadas, aún podrán realizar el trámite pagando únicamente los 765 pesos de rigor para el año en curso.

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¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, la multa por realizar la verificación vehicular de manera extemporánea es de 2 mil 346.20 pesos, los cuales se deben pagar antes de querer hacer el trámite correspondiente.

Es importante mencionar que la multa no es acumulativa por periodos, por lo cual el pago de la misma será únicamente del monto antes referido. Después de realizar el depósito correspondiente los conductores contarán con 30 días para completar la verificación con su pago de rigor.

¿Qué piden para realizar la verificación vehicular en la CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por la misma Sedema de la CDMX, para poder realizar la verificación vehicular se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación extemporánea

Tarjeta de circulación

Copia de la factura en caso de que el auto sea nuevo

Las citas se pueden agendar a través del siguiente enlace oficial del Gobierno de la CDMX este 2026.

¿Quiénes deben verificar en abril y mayo en la CDMX?

Vale la pena recordar que a partir del 1 de abril inició el periodo de verificación para los autos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2, los cuales tendrán hasta el 31 de mayo para cumplir con el trámite.

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