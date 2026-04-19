Es ley: Puebla prepara multas para todos los conductores que circulen con este volumen en su estéreo

En Puebla, los ruidos molestos están sancionados incluso al conducir y las personas que incumplan con la legislación pueden recibir sanciones económicas.
De acuerdo con el Artículo 25, fracción XXVII del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, se establecen multas para quienes generen ruido excesivo desde sus vehículos, incluyendo el uso del estéreo a alto volumen.
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¿Qué dice la ley sobre el volumen del estéreo en Puebla?
El reglamento es claro: está prohibido producir ruido excesivo o molesto con distintos elementos del vehículo. Esto incluye el radio o equipo de audio, pero también el claxon, el motor o el escape.
Aunque no se especifica un nivel exacto de decibeles, la norma se enfoca en el criterio de “ruido molesto”, lo que implica que cualquier sonido que altere el entorno o cause incomodidad puede ser motivo de sanción en Puebla.
La medida forma parte de un esfuerzo por regular la convivencia vial y reducir la contaminación auditiva, un problema que afecta tanto a peatones como a otros automovilistas.
¿De cuánto es la multa por hacer ruido excesivo al conducir?
Las multas económicas para quienes infrinjan esta norma en Puebla van de 6 a 8 UMA (Unidad de Medida y Actualización). Esto equivale a un rango aproximado de $703.86 a $938.48 pesos en 2026.
El monto de la sanción dependerá de la evaluación de la autoridad correspondiente, considerando el nivel de molestia generado y las circunstancias del caso.
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