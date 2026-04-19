Es ley: Puebla prepara multas para todos los conductores que circulen con este volumen en su estéreo

Los ruidos molestos producidos por vehículos están penados en Puebla.

Los ruidos molestos producidos por vehículos están penados en Puebla. | Facebook Secretaría de Movilidad y Transporte

En Puebla, los ruidos molestos están sancionados incluso al conducir y las personas que incumplan con la legislación pueden recibir sanciones económicas.

De acuerdo con el Artículo 25, fracción XXVII del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, se establecen multas para quienes generen ruido excesivo desde sus vehículos, incluyendo el uso del estéreo a alto volumen.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué dice la ley sobre el volumen del estéreo en Puebla?

El reglamento es claro: está prohibido producir ruido excesivo o molesto con distintos elementos del vehículo. Esto incluye el radio o equipo de audio, pero también el claxon, el motor o el escape.

Aunque no se especifica un nivel exacto de decibeles, la norma se enfoca en el criterio de “ruido molesto”, lo que implica que cualquier sonido que altere el entorno o cause incomodidad puede ser motivo de sanción en Puebla.

La medida forma parte de un esfuerzo por regular la convivencia vial y reducir la contaminación auditiva, un problema que afecta tanto a peatones como a otros automovilistas.

Un hábito muy frecuente en el auto ahora genera sanciones. (TVA)

¿De cuánto es la multa por hacer ruido excesivo al conducir?

Las multas económicas para quienes infrinjan esta norma en Puebla van de 6 a 8 UMA (Unidad de Medida y Actualización). Esto equivale a un rango aproximado de $703.86 a $938.48 pesos en 2026.

El monto de la sanción dependerá de la evaluación de la autoridad correspondiente, considerando el nivel de molestia generado y las circunstancias del caso.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.