Es oficial en Hidalgo: estas placas tienen hasta el 30 de junio para verificar o pagarán multa

El plazo para realizar la verificación vehicular en Hidalgo se encuentra en su etapa final para los vehículos con terminación de placas 9 y 0.

Y es que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), la fecha límite para estos conductores finaliza el próximo 30 de junio, por lo que quienes no realicen la verificación vehicular dentro del plazo establecido podrían enfrentar multas y recargos por incumplir con esta obligación.

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¿Qué placas deben verificar durante junio en Hidalgo?

De acuerdo con el calendario oficial de verificación vehicular, durante los meses de mayo y junio corresponde realizar el trámite a los vehículos que cuenten con:

Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Las autoridades estatales recuerdan que el programa de verificación es obligatorio para los vehículos registrados en Hidalgo y forma parte de las acciones para reducir las emisiones contaminantes en la entidad.

¿Qué pasa si no verificas antes del 30 de junio?

Una vez concluido el plazo establecido en el calendario oficial, los conductores que no hayan realizado la verificación correspondiente deberán regularizar su situación mediante el pago de una multa por verificación extemporánea antes de poder obtener un nuevo holograma.

De acuerdo con la normatividad vigente en Hidalgo, la sanción se calcula con base en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y depende del tiempo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación.

Actualmente, las multas aplicables son las siguientes:

7.5 UMA (aproximadamente 880 pesos) cuando el retraso es de hasta seis meses.

cuando el retraso es de hasta seis meses. 15 UMA (aproximadamente 1,760 pesos) cuando el incumplimiento supera los seis meses.

Es importante señalar que el pago de la multa no sustituye la verificación vehicular. Una vez cubierta la sanción, el propietario todavía deberá acudir a un verificentro autorizado y aprobar la prueba correspondiente para cumplir con la normatividad ambiental vigente.

¿Cómo pagar la multa y regularizar el vehículo?

Los conductores que hayan incumplido con el calendario deberán seguir estos pasos:

Ingresar al sistema de citas de Verificación Vehicular Hidalgo y programar una visita. Reunir la documentación necesaria, como el certificado de verificación anterior, la tarjeta de circulación vigente y el comprobante de la cita. Acudir al verificentro seleccionado. Cubrir la multa por extemporaneidad que el sistema determine de acuerdo con el tiempo de retraso acumulado. Realizar la verificación vehicular para obtener el holograma correspondiente.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Hidalgo durante 2026?

El costo de la verificación vehicular depende del holograma que obtenga cada vehículo. Durante este año continúan vigentes algunos subsidios estatales que permiten reducir el monto a pagar.

Las tarifas oficiales son las siguientes:

Holograma Doble Cero (00): 1,421 pesos. Con subsidio, el costo se reduce a 569 pesos.

1,421 pesos. Con subsidio, el costo se reduce a 569 pesos. Holograma Cero (0): 711 pesos. Con subsidio, el pago es de 285 pesos.

711 pesos. Con subsidio, el pago es de 285 pesos. Holograma Uno y Dos (1 y 2): 494 pesos. Con subsidio, el costo baja a 198 pesos.

494 pesos. Con subsidio, el costo baja a 198 pesos. Holograma Exento: entre 235 y 266 pesos, dependiendo del tipo de vehículo.

Además, es importante considerar que estos costos corresponden únicamente al trámite de verificación.

¿Cómo agendar una cita para verificar en Hidalgo?

Las citas pueden realizarse a través del sistema oficial de verificación vehicular del estado.

Para programar una visita es necesario:

Ingresar al portal de verificación vehicular de Hidalgo. Capturar el número de placas y el VIN o número de serie del vehículo. Elegir el centro de verificación más conveniente. Seleccionar fecha y horario disponibles. Guardar el folio de la cita.

Las autoridades recomiendan no esperar a los últimos días de junio, ya que la demanda suele aumentar conforme se acerca la fecha límite y podrían agotarse algunos espacios disponibles en los verificentros.

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