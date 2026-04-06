Últimos días y adiós a la verificación vehicular en Guanajuato sin multa: fecha de cierre y documentos para el trámite

Los dueños de autos en la capital guanajuatense tienen una oportunidad limitada para regularizar su situación medioambiental sin pagar sanciones económicas. Una campaña especial de la verificación vehicular en Guanajuato permite verificar el vehículo aunque se hayan saltado uno o más periodos anteriores, y solo se cubre el costo del trámite actual. La fecha límite para aprovecharla está más cerca de lo que parece.

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Tienes hasta este día de abril para verificar sin multa en Guanajuato

La campaña de verificación vehicular gratuita de multas arrancó el 27 de marzo y cierra el próximo 12 de abril de 2026. Quien no acuda antes de esa fecha pierde la ventana de regularización sin sanción.

El objetivo del programa es mejorar la calidad del aire en la ciudad. Cualquier verificentro autorizado por la Secretaría en la capital guanajuatense puede realizar el trámite.

Los cuatro verificentros disponibles atienden de lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm y los sábados de 9:00 am a 2:00 pm. No hay pretexto para no asistir antes del cierre.

|Centro de verificación vehicular Gto-006

Documentos que necesitas presentar en el verificentro

Lleva estos documentos el día de tu cita para evitar contratiempos:

Tarjeta de circulación vigente.

vigente. Constancia de Verificación del periodo inmediato anterior o el Distintivo de Verificación pegado en el cristal delantero (excepto vehículos que verifican por primera vez).

del periodo inmediato anterior el Distintivo de Verificación pegado en el cristal delantero (excepto vehículos que verifican por primera vez). A falta de los anteriores, presenta el recibo original y copia del pago de multa correspondiente

Quienes verifican su auto por primera vez quedan exentos del requisito de la constancia anterior. Solo la tarjeta de circulación es indispensable para ese caso.