El Gabinete de Seguridad de la República Mexicana dio a conocer que lograron un importante golpe al crimen organizado, pues lograron asegurar un total de 150 kilos de metanfetamina en el estado de Baja California, lo cual equivale a aproximadamente 3 millones 750 mil dosis de droga.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por el Gobierno de México, que se dio a conocer que estas acciones se lograron tras las acciones implementadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras dependencias.

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¿Cómo fue el operativo en Baja California?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Gobierno de México, el aseguramiento de los 150 kilos de metanfetamina se logró tras un operativo encabezado por la propia SSPC, así como por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Se informó que estas acciones se lograron luego de seguir líneas de investigación tras la detención de dos personas en días recientes, a las cuales se les aseguraron hasta 68 kilos de crystal.

A pesar de la información brindada por las autoridades ya mencionadas, no se especificó la comunidad ni el lugar en el cual localizaron las dosis de droga, la cual es considerada como una de las más letales dentro de los Estados Unidos (EUA).

Como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas, en Baja California, elementos de @SSPCMexico, @SEMAR_mx y @FGRMexico aseguraron 150 kg de metanfetamina.



La droga equivale a más de 3 millones de dosis que no llegarán a las calles y representa una afectación… pic.twitter.com/yLl2Ivpev5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 5, 2026

Aseguran más de 3.7 millones de dosis de droga tras operativos

Más allá de ello, la SSPC detalló que los 150 kilos de metanfetamina representan un total de 3 millones 750 mil dosis que no saldrán a las calles, además de que representa un golpe de hasta 38 millones de pesos para el crimen organizado.

La droga asegurada quedó a disposición del agente del Ministerio Público que se encargará de integrar la carpeta de investigación. Es importante destacar que no se dio a conocer información sobre posibles personas detenidas tras las acciones que se realizaron en Baja California.

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