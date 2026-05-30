Es oficial en Jalisco: multarán desde el lunes 1 de junio con hasta $7,038 a quienes circulen con estas placas

Las horas para cambiar placas antiguas en Guadalajara están llegando a su fin, y con ello, a partir del lunes 1 de junio, comenzarán a “caer” las multas para quienes sigan circulando con modelos como “Minerva”, “Maguey” o “Gota”, diseños que ya no son válidos ante la normativa federal vigente.

Aunque el gobierno estatal extendió en varias ocasiones el periodo para hacer el trámite sin costo, todavía quedan más de 278 mil vehículos pendientes de reemplacamiento en todo el estado. Mientras tanto, otros 1.4 millones de conductores ya realizaron el cambio y evitarán sanciones en los próximos días.

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¿Qué placas dejarán de ser válidas?

Las placas conocidas popularmente como “Minerva”, “Maguey” y “Gota” son las que dejarán de ser aceptadas para circular en Jalisco. También entran algunos diseños anteriores que no cuentan con código QR ni los elementos de seguridad más recientes.

El cambio no es solamente estético. Y es que de acuerdo con autoridades estatales, estas láminas ya no cumplen con la NOM-001-SCT-2-2016, la norma federal que regula aspectos de identificación y seguridad vehicular.

¿Cuánto costará la multa?

La sanción económica puede variar dependiendo de cada caso, pero el rango oficial va de 20 a 60 UMA, de acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

Traducido a pesos, las multas quedarían aproximadamente así:

Desde 2 mil 346 pesos

Hasta 7 mil 038 pesos

Además del pago de la infracción, algunos conductores podrían enfrentar revisiones o incluso la retención del vehículo durante operativos de tránsito.

Y el gasto no termina ahí. Quienes dejen pasar el periodo gratuito todavía tendrán que pagar el reemplacamiento fuera de plazo, trámite que podría rondar los 4 mil pesos adicionales entre placas nuevas y actualización vehicular.

Última oportunidad para realizar el cambio de placas en Jalisco

Para atender la demanda, el Servicio Estatal Tributario amplió horarios en oficinas y habilitó más ventanillas. Las recaudadoras estarán operando de 8:00 de la mañana a 18:00 horas durante los últimos días del proceso.

Carlos Arias Madrid, jefe del SET, pidió a los automovilistas rezagados acudir cuanto antes y no esperar hasta el último momento para realizar el cambio.

#Jalisco aplicará descuentos del 50% en fotoinfracciones, 70% en cambio de propietario y hasta 80% en recargos de refrendo, siempre y cuando se esté al corriente al 2026.



Noticiero en #ImagenTVGDL con @erickbreguer#NoticiasImagen pic.twitter.com/HgfnVNZtqj — Imagen TV Guadalajara (@ImagenTVGDL) May 27, 2026

¿Qué se necesita para hacer el cambio de placas en Jalisco?

Entre los requisitos solicitados por la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco se encuentran:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo

Tarjeta de circulación

Placas anteriores

Comprobante de pago del refrendo

En algunos casos también se solicita contar con la verificación vehicular realizada o con cita previa para completar el proceso.

Paso a paso para cambiar las placas

El trámite puede realizarse mediante cita en línea y posteriormente de forma presencial en las oficinas recaudadoras.

El proceso general funciona así:

Realizar el pago correspondiente del refrendo vehicular Agendar cita para verificación y cambio de placas Reunir toda la documentación requerida Acudir a la recaudadora el día asignado Entregar las placas anteriores Recibir las nuevas láminas y actualización de tarjeta de circulación

¿Qué placas sí podrán circular en 2026?

Los modelos más recientes, como las placas “Collage” y “Cabañas”, seguirán siendo válidos en Jalisco. También existen algunos casos específicos exentos, como ciertos vehículos híbridos y eléctricos.

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