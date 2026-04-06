Ni El Salto ni Tonalá: el municipio de Jalisco que inauguará en mayo transporte 100% eléctrico para estudiantes

Jalisco da el salto a la electromovilidad fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. El gobernador Pablo Lemus Navarro presentó las nuevas unidades 100% eléctricas que circularán en Puerto Vallarta. Se trata de vehículos articulados de 18 metros que no emiten contaminantes. El servicio arrancará formalmente la primera semana de mayo. El objetivo es modernizar el transporte en el principal destino turístico del estado y apoyar directamente a los jóvenes que van a la universidad.

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¿Cómo son los nuevos camiones eléctricos que llegan a Puerto Vallarta?

Las unidades son de la marca Yutong y cuentan con tecnología de piso bajo para facilitar el acceso. Tienen una capacidad impresionante: pueden llevar hasta 130 pasajeros al mismo tiempo. Es la primera vez que camiones con estas especificaciones circulan en México. El interior está diseñado para el clima de la costa, por lo que el aire acondicionado es parte del equipo estándar.

Características técnicas del nuevo sistema:



Capacidad: 130 personas por unidad.

130 personas por unidad. Seguridad: Cámaras especializadas para monitoreo del chofer en tiempo real.

Cámaras especializadas para monitoreo del chofer en tiempo real. Accesibilidad: Sistema 100% accesible para personas con discapacidad.

Sistema 100% accesible para personas con discapacidad. Longitud: 18 metros de largo (camiones articulados).

18 metros de largo (camiones articulados). Flota inicial: Siete unidades para comenzar la operación en mayo.

¿Cuál será la ruta y el costo para los estudiantes vallartenses?

El corredor principal será la Avenida Medina Ascencio. El transporte recorrerá toda la zona hotelera y puntos estratégicos de la ciudad. Pasará por La Marina, el camino hacia Ixtapa y llegará hasta el Centro Universitario de la Costa (CUCosta). Esto beneficia a miles de alumnos que diariamente se desplazan a sus centros de estudio.

Lo más relevante es el precio. Los estudiantes de Puerto Vallarta pagarán solo cinco pesos por viaje. Esta tarifa aplica para alumnos de la Universidad de Guadalajara y también de instituciones privadas. Solo necesitan tramitar su tarjeta de transporte para acceder al descuento. Las familias y los trabajadores del sector turístico también podrán usar estas unidades para moverse de forma más rápida y cómoda por el puerto.

¿Qué sigue para el transporte público en el resto de Jalisco?

La apuesta del gobierno estatal es tener el mejor sistema de transporte de todo México. Puerto Vallarta es el laboratorio para estos camiones eléctricos de gran capacidad. Si el modelo funciona en el corredor de la Medina Ascencio, podría replicarse en otras zonas del estado.

El plan de modernización no se detiene en la costa. Lemus aseguró que seguirán las inversiones para renovar las flotas en todos los municipios de Jalisco.

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